living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جسد رشيق بعد الأربعين.. إليك 11 طريقة

13
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد تخطي سن 40 عامًا، يصبح من الأسهل اكتساب زيادة في الوزن، بينما يكون من الصعب إنقاصه بالمقارنة مع ما كان عليه الحال في المراحل العمرية السابقة. ويعزى هذا الأمر إلى التغيرات في مستويات النشاط البدني والعادات الغذائية، ومعدلات إفراز الهرمونات بالإضافة إلى ما يطرأ من تغير في كيفية تخزين الجسم للدهون.
 
ويقدم موقع "WebMD" بضع خطوات بسيطة يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن في هذه المرحلة السنية:
 
 
1- الفواكه والخضراوات
ينبغي تخصيص نصف كل وجبة غذائية للفواكه والخضراوات. وتساعد تلك الخطوة في الحصول على مزيد من العناصر الغذائية المفيدة وكميات أقل من الدهون والسعرات الحرارية في اللحوم ومنتجات الألبان أو الحبوب. وتمنح هذه الوجبات شعورا بالشبع مما يقلل عدد مرات تناول الطعام وتقليل حجم الوجبات.
 
 
 
2- المواظبة على وجبة الإفطار
يوصي الخبراء بتناول وجبة صحية في الصباح مثل دقيق الشوفان أو توست القمح مع الفاكهة. ويمكن لهذه الوجبة أن تساعد في الحد من الشعور بالجوع حتى موعد وجبة الغداء. وبالتالي يتم تجنب تناول أي وجبات إضافية.
 
 
3- عشاء خفيف
يفضل أن يحصل الجسم على معظم احتياجاته من السعرات الحرارية اليومية في وجبة الغداء (قبل الساعة 3 بعد الظهر)، ويتم الاكتفاء بتناول وجبة عشاء خفيفة للحصول على نتائج فعالة في إنقاص الوزن.
 
 
 
4- الطهي بطريقة صحية
يتكدس الكثير من الدهون والسعرات الحرارية في الجسم بسبب طريقة طهي الطعام. ولذا فإنه بدلاً من قلي الطعام أو طبخه في الزبدة أو غمره في الزيت، يمكن الاعتماد على الشواء أو السلق. ولا تقتصر النصيحة على تناول الطعام بالمنزل فقط وإنما يجب اتباعها أيضا في المطاعم من خلال تخطي اختيار الأطباق المقلية والدسمة.
 
 
5- تقليل السعرات الحرارية
مع التقدم في السن يقل النشاط الحركي والبدني، لأسباب متعددة، وأيا ما كانت الأسباب فإنه من الضروري تقليل عدد السعرات الحرارية، التي كان الشخص معتادا عليها من قبل، لكي تنجح محاولة إنقاص الوزن.
 
 
6- الإقلاع عن الصودا
ينصح الخبراء بشرب الماء أو أي مشروب طبيعي منخفض السعرات بدلا من القهوة المحلاة بالسكر، أو الشاي، أو المشروبات الغازية، أو مشروبات الطاقة. تحتوي المشروبات المحلاة على الكثير من السكر المضاف، مما قد يعني عند زيادة الوزن خطر الإصابة بمرض السكري.
 
 
 
7- التمرينات الرياضية
لا يتسع الوقت بين الوظائف المكتبية والتنقلات بالسيارة أو المواصلات والأنشطة العائلية، لممارسة تمرينات رياضية. ولكن من المهم، من أجل الحفاظ على الوزن أو فقد الكيلوغرامات الزائدة بالإضافة إلى الحفاظ على صحة عامة جيدة، أن يتم تخصيص ما لا يقل عن ساعتين ونصف من النشاط البدني المعتدل أسبوعيا (مثل المشي السريع أو تمرينات الإحماء الخفيفة).
 
 
8- بناء العضلات
تفقد الأجسام عضلاتها بشكل طبيعي بعد تخطي سن 40 عامًا، لاسيما النساء بعد انقطاع الطمث. نظرًا لأن العضلات تحرق سعرات حرارية أكثر من الدهون، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويزيد من صعوبة التخلص من الأوزان الزائدة العنيدة. ويمكن أن تساعد تدريبات القوة، مثل رفع الأثقال أو القيام بتمارين ترتكز على وزن الجسم نفسه، تحت إشراف متخصص مرتين أسبوعيا على الأقل في الحفاظ على هذه العضلات.
 
 
 
9- النوم الجيد
بعد سن الأربعين، يمكن للكثير من العوامل والأسباب أن تؤدي إلى اضطراب ساعات ومواعيد النوم، بداية من المشاكل الصحية، ومرورا بالإجهاد، والأدوية، وكذلك انقطاع الطمث عند النساء. ولكن يجب معرفة أن الأشخاص الذين لا يحصلون على نوم جيد النوعية هم الأكثر عرضة لزيادة الوزن، لذا يجب تغيير عادات النوم والحفاظ على مواعيد منتظمة ولا تقل ساعات النوم عن 8 ساعات يوميا.
 
 
10- فحص الغدة الدرقية
عندما يصادف بعض الأشخاص مشكلة عدم إنقاص الوزن، على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فإن هذا يعني أن الغدة الدرقية لا تعمل كما ينبغي. ويعاني حوالي 5% من الأشخاص من هذه المشكلة، وهي الأكثر شيوعًا لدى النساء والأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. كما أن زيادة الوزن يمكن أن تسبب التعب، وآلام المفاصل أو العضلات والاكتئاب.
 
 
11- ريجيم جماعي
يحقق الكثيرون نتائج أفضل في إنقاص الوزن في ظل مشاركتهم في مجموعات من المتنافسين من الزملاء أو الأصدقاء أو الأقارب أو الانضمام إلى مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي. ويرجح الخبراء أن أسباب نجاح هذا الأسلوب يرجع إلى مساعدة الآخرين في التحفيز على تحقيق الأهداف، أو لأن الشخص يشعر بالحرج إذا قصر ويتشجع على بذل المزيد من الجهد، إذا حقق نتائج إيجابية.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout