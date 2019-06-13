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للرجال فقط.. مقاس خصرك مقياس خصوبتك وصحتك

13
JUNE
2019
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قياس محيط الخصر عند الرجال يحدد كمية الدهون في منطقة البطن، خاصة وأنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وتعتبر أكثر خطورة من نظيرتها في الأماكن الأخرى من الجسم.
 
ويتم قياس محيط الخصر على مستوى السرة أو عند أقصى نقطة في البطن.
 
فإذا كان محيط خصر الرجل أكبر من 94 سم، فإنه يكون عرضة لخطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ومشاكل في الانتصاب. 
 
أما إذا بلغ محيط الخصر أكثر من 102 سم فذلك يزيد بشكل كبير من خطر الأمراض المذكورة.
 
وعندما يكتسب الرجال وزنا زائدا، تتركز الدهون كقاعدة عامة أولا في منطقة الخصر ويبدأ تراكمها حول الأعضاء الحيوية في تجويف البطن، مثل الكبد والبنكرياس. 
 
والدهون الزائدة لها تأثير سلبي للغاية على صحة الرجال فهي:
 
تزيد الكولسترول الضار LDL والدهون الثلاثية وتقلل كمية الكولسترول الحميد في الدم.
ترفع مستويات السكر في الدم والأنسولين.
تؤدي إلى مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني.
 
وتؤدي الدهون الزائدة في الجسم إلى الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان وهشاشة العظام والسمنة في الكبد والاكتئاب، وهي أسباب رئيسية للوفاة والعجز. 
 
ويعد معدل الخصر الزائد أمرا خطيرا بشكل خاص للرجال، لأنه بالنسبة للنساء، يتم تخزين الدهون الزائدة في المقام الأول ليس على البطن، ولكن في الفخذين والساقين.
 
الخصر المثالي للذكور يجب أن يكون أقل من 94 سم
 
أبسط طريقة للتشخيص الذاتي التي يمكن استخدامها في المنزل هي تحديد نسبة الخصر والوركين.
 
ولذلك، يحتاج الرجل لقياس محيط بطنه (على معدة فارغة، من الأفضل دائما القيام بذلك في نفس الوقت) في حالة استرخاء عند السرة. ثم قياس الوركين في أوسع مكان. بعد ذلك، تحتاج إلى تقسيم النتيجة الأولى على الثانية:
 
الخصر (سم) / الوركان (سم) = القيمة
 
إذا كانت النتيجة التي تم الحصول عليها بعد القسمة أعلى من 0.95، تزداد فرص الإصابة بنوبات قلبية وسكتات دماغية لدى الرجال.
 
على سبيل المثال: يبلغ خصر الرجل 80 سم، الوركان - 95 سم، والنسبة: 80 مقسومة على 95 = 0.84.
 
ونسبة الخصر إلى الوركين، وسيلة مفيدة لمراقبة الوضع الصحي لكن العديد من الخبراء يلجؤون إلى تقنية أكثر بساطة وهي قياس محيط الخصر فقط نظرا لأن هذه الطريقة تنطوي على بعد واحد بدلا من اثنين، فهي تعتبر أكثر دقة وبساطة.
 
وفقا لهذه الحسابات، ينبغي أن يكون متوسط محيط الخصر للذكور من 76 إلى 91 سم على سبيل المثال، إذا كان الطول 176 سم وكان الخصر 82، فإن النتيجة ستكون مساوية 0.46 وتناسب القاعدة (82 سم / 176 سم = 0.46).
روسيا اليوم
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