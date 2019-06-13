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"دبوس" يحذرك من "أشعة السرطان" عند التعرض لها

13
JUNE
2019
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طرحت شركة "لوريال" الفرنسية، بالتعاون مع شركة "أبل" الأميركية، جهازا صغيرا يمكن تثبيته على الملابس، يصدر تحذيرا عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
 
ووفق ما ذكر موقع "وارابل"، فإن الجهاز عبارة عن دبوس صغير لا يتجاوز ثمنه 60 دولارا، جرى طرحه تحت تصنيف "العناية بالبشرة"، مضيفا أنه يعرض للبيع على موقع أبل الرسمي وبعض المتاجر.
 
وتابع أن الدبوس، الذي يحتوي على أجهزة استشعار للأشعة فوق البنفسجية، يمكن لصقه على الأظافر أو تثبيته على الملابس أو الساعة.
 
ويقوم الجهاز بقياس مدى تعرض الجسم للأشعة فوق البنفسجية والرطوبة، التي يمكن أن تلحق ضررا بالغا بالبشرة والعينين، ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان الجلد.
 
ويعمل الدبوس، الذي لا يحتاج بطارية ويعتمد على أشعة الشمس، باستخدام تقنية "NFC"، وهي تقنية اتصال لا سلكية، حسب ما كشف المصدر ذاته.
 
ويتم إرسال بيانات الأشعة فوق البنفسجية من المستشعر إلى هاتف المستخدم، حيث يمكن دمجها في "HealthKit" الخاص بشركة "أبل".
 
وقال نائب رئيس شركة "لوريال"، غيف بالوش، إن الطاقم فكر في تطوير وابتكار "شيء مختلف، يمكن ارتداؤه في أي زمان ومكان، ولا يشكل أي عائق للناس في حياتهم اليومية".
 
وتابع: "كان كل تفكيرنا في البداية متعلقا بالتصميم والشكل، لم نكن نرغب في طرح جهاز ضخم.. إلى جانب فعاليته في تقديم البيانات وعدم اعتماده على أية بطارية".
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