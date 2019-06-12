10 أغذية تنصرك على "إدمان السكر"

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يعتبر السكر مادة غذائية غير صحية لأنه يحتوي على سعرات حرارية كثيرة مرتبط به، ولذلك فإن على الأشخاص الذين يحاولون خسارة الوزن ويريدون المحافظة على أجسامهم رشيقة وسليمة وصحية أن يتجنبوا السكر والأغذية التي تحتوي عليه في وجباتهم الغذائية.

وما إن تبدأ بتناول الأطعمة التي تحتوي على السكر بصورة منتظمة حتى يصاب المرء بالإدمان عليه ويظل يرغب في المزيد، ومن هنا تأتي الرغبة الشديدة في تناول السكر، وهي رغبة شائعة، حيث أن 97 في المئة من النساء و68 في المئة من الرجال يعانون منها.

ومن المعروف أن المأكولات والمشروبات السكرية غنية بالكربوهيدرات، التي تحفز الكيماويات التي تشعر المرء بالمزاج الجيد مثل الدوبامين والسيروتونين وغيرها من الإندورفين المريح في الدماغ.

ولا شك أن تأثير هذه المواد الكيماوية يجعل الشخص يريد المزيد من هذه الأطعمة.

غير أنه لحسن الحظ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد المرء في محاربة الرغبة الشديدة في السكر، ومنها:

1. بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف الغذائية ومركبات النباتات الصحية، وعند تناولها، تمتص البذور الألياف الغذائية القابلة للذوبان الماء فتعطي المرء شعورا بالامتلاء، وبالتالي تكبح الرغبة الشديدة في تناول السكر.

2. سبيرولينا

تعتبر السبيرولينا مكملا غذائيا، وهي "غذاء خارق" بعدة طرق، إذ تتمتع بعدد من الفوائد المعززة للصحة وتحتوي على نسبة عالية من البروتينات، لذا فإنها تستعمل لعلاج سوء التغذية، وترضي جوع المرء فورا. ويحفز الحمض الأميني التيروسين الموجود فيها الدماغ على إطلاق الدوبامين والنوربينفرين الذي يساعد على كبح الحاجة إلى السكر أو الرغبة بالحصول عليه.

3. الفواكه

إن الفواكه حلوة بشكل طبيعي وتحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الأساسية، لذلك على المرء أن يتناول الفواكه مثل المانغو أو التوت أو العنب، التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، خصوصا إذا ما شعر بالحاجة إلى السكر.

4. المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون غير مشبعة أحادية مفيدة للقلب، وعندما يتم تناولها فإنها تبقي الجسم مكتفيا لفترة زمنية أطول.

5. الشوكولاته الداكنة

إذا ما شعر المرء بالحاجة لتناول الحلويات، فإنه يمكنه اختيار الشوكولاته الداكنة، فهي تحتوي على أكثر من 70 في المئة من الكاكاو ونسبة أقل من السكر والدهون، مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة لإشباع الرغبة الشديدة في تناول السكر.

6. اللبن الزبادي

يساعد على تقليل شهية المرء والسيطرة على الرغبة الشديدة في الأكل، وهو من الأطعمة التي تحد من الرغبة الشديدة في السكر.

7. العصائر

يمكن للعصائر المصنوعة من الفواكه والخضراوات وزبدة الجوز الصحية أن تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في تناول السكر، وتناولها بعد الإفطار أو الغداء يمنح شعورا بالرضا ويكبح الشعور بالحاجة إلى تناول أي مواد حلوة بعد الوجبة الغذائية.

8. القرفة

تعتبر القرفة من التوابل الحلوة التي تساعد في كبح الرغبة الشديدة في السكر عن طريق التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم، ويؤدي شرب شاي القرفة إلى تقليل الرغبة الشديدة لدى المرء ويمنحه دفعة إضافية من الطاقة!

9. التمور

تعد التمور مادة غذائية حلوة ومغذية وتحتوي على كميات كبيرة من المغذيات مثل البوتاسيوم والألياف والحديد والمركبات المفيدة، ولا شك أن تناول بعض التمور يقلل الرغبة في تناول السكر أو المشروبات السكرية، وهو بهذا من الأطعمة التي تحارب الرغبة الشديدة في السكر.

10. علكة خالية من السكر

يمكن أن تكون العلكة الخالية من السكر وسيلة جيدة للسيطرة على الرغبة الشديدة في السكر، إذ وجدت دراسة أن مضغ العلكة يمكن أن يتحكم في الجوع والرغبة الشديدة ويقلل من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات في وقت لاحق من اليوم.