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عالم روسي يعتزم زرع جينوم معدل وراثيا مقاوم للإيدز

12
JUNE
2019
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أعلن العالم الروسي، دنيس ريبريكوف، في حديث أدلى به لمجلة Nature (الطبيعة) عن خطط لإجراء تجارب بغية تكوين أجنة أطفال ذوي جينات معدلة.
 
وقالت المجلة إن المقصود بالأمر هو تعديل جين CCR5، الذي سبق لعالم الأحياء الصيني، هي جانكوي، أن قام بتعديله، بل وأعلن عن ولادة الأطفال المعدلين وراثيا في نوفمبر عام 2018، فيما انتقد ما يزيد عن 100 عالم تصرفات الباحث الصيني.
 
من جانبه أشار، دنيس ريبريكوف، إلى عزمه على زرع الأجنة المعدلة وراثيا نهاية عام 2019 إذا حصل على ترخيص بذلك. ونقلت قناة "360" الروسية عن العالم الروسي قوله إن تجربته ستكون أقل مخاطرة وأكثر قبولا للمجتمع، مقارنة بتجربة، هي جانكوي.
 
وبحسب العالم الروسي، فإنه يريد حذف جين يسمح للإيدز بالتسلل إلى خلايا جسم الإنسان، وأوضح أن مثل هذه الأجنة ستزرع مستقبلا للأمهات المصابة بمرض الإيدز.
 
لكن بعض العلماء شككوا في قدرة العالم على إجراء تجربة كهذه، وأعربوا عن مخاوفهم الأخلاقية إزاء تكنولوجيا تعديل الجينوم التي يعتبرونها غير جاهزة.
روسيا اليوم
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