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النوم أثناء مشاهدة التلفزيون.. ماذا يفعل بالنساء؟

12
JUNE
2019
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حذرت دراسة علمية حديثة من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، مشيرة إلى أن لها مخاطر عدة، خصوصا على النساء.
 
وأوضحت الدراسة العلمية أن "السمنة" هي من أبرز المخاطر من النوم أثناء مشاهدة التلفزيون، وفقا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية.
 
وقالت الصحيفة إن الضوء الصناعي المنبعث من التلفزيون في الليل يؤدي إلى زيادة الوزن، ومن ثم الإصابة بالسمنة والبدانة، وذلك على مدى 5 سنوات.
 
وشملت الدراسة، التي نشرت في دورية "جاما إنتيرنال مديسين" نحو 44 ألف امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عاما.
 
وقالت الدراسة، التي قام بها باحثون من المعهد الوطني الأميركي لعلوم الصحة البيئية، إن الحد من الأضواء الصناعية المنبعثة في غرفة النوم قد يشكل وسيلة أخرى للتغلب على أزمة السمنة.
 
وخلصت الدراسة إلى أن التعرض للضوء الصناعي في الليل يرتبط بصورة وثيقة مع الخطر المتزايد لاكتساب الوزن وتطوره إلى الإصابة بالسمنة.
 
وحددت الدراسة نسبة النساء المعارضات للإصابة بالمسنة بسبب النوم أثناء مشاهدة التلفزيون بحوالي 17 في المئة، موضحة أنهن كن أكثر عرضة لاكتساب نحو 5 كيلوغرامات أو أكثر على مدى 5 سنوات.
 
ووجدت أن نحو 22 في المئة من النساء أصبحن أكثر عرضة لزيادة الوزن، بينما أصبحت 33 في المئة منهن أكثر عرضة للإصابة بالسمنة والبدانة.
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