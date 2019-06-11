هل تعانين من الأرق؟ ألصقي لسانك بسقف حلقك لـ60 ثانية فقط

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لها - ابتكر الطبيب البريطاني أندرو ويل تقنية سهلة جداً تساعد على تهدئة الجهاز العصبي، وحل مشكلة الأرق التي يعاني منها الكثير من الأشخاص.

ففي حال كنت من هؤلاء، ليس عليك سوى أن تطبقي تلك التقنية التي تحتاج إلى ثوان قليلة.

ولهذا عليك القيام بهذه الخطوات السريعة: إرفعي لسانك إلى أعلى ودعيه يلتصق بسقف حلقك مع الحرص على التنفس بشكل طبيعي.

أطبقي شفتيك وحافظي على هذه الوضعية مع العد حتى 4. بعد ذلك احبسي نفسك مع العد حتى الرقم 7.

إفتحي فمك والفظي الهواء بواسطته مع العد حتى 8. وكرري هذه العملية 3 مرات متتالية. والأفضل تطبيقها في المساء وأثناء الاستعداد للنوم لأنها تمنع نوبات الأرق وتساعد على الشعور بالراحة والهدوء.