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لماذا يرتفع ضغط الدم عند قياسه بالعيادة.. وماذا يعني ذلك؟

11
JUNE
2019
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تكون قراءة ضغط دم البعض عادية في المنزل، لكن عندما يذهبون إلى عيادة الطبيب يختلف الأمر، فيرتفع هذا الضغط إلى مستويات مقلقة.
 
وكان هناك اعتقاد في السابق أن الأمر مجرد ضغط نفسي يصيب المريض، لكن بحثا أميركيا جديدا خلص إلى شيء أخطر يرتبط بحالة مرضية طويلة الأمد.
 
ويطلق على هذا الأمر "متلازمة المعطف الأبيض"، وهي حالة ترتفع فيها ضغط الدم في العيادة أكثر من أي مكان آخر، لذلك يطلق عليها هذا الاسم نظرا لأن الأطباء يرتدون المعاطف البيضاء.
 
وتناول الباحثون الأميركيون في جامعة بنسلفانيا 27 دراسة تطرقت لحالة 64 ألف مريض في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، ونشر البحث في دورية "journal Annals of Internal Medicine" الطبية.
 
وخلص البحث أن المرضى الذين يعانون من هذه المتلازمة لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب أكثر من الآخرين بنسبة 36 بالمئة، كما يزيد لديهم بنسبة 109 بالمئة خطر الموت نتيجة أمراض القلب.
 
وقال البحث إن واحدا من كل 5 أميركيين يعاني من "متلازمة المعطف الأبيض"، لافتين إلى أن الأطباء عادة ما يتركون هذه الحالة دون علاج، على اعتبار أن السبب نفسي.
 
ويقيس ضغط الدم القوة التي يتدفق بها الدم خلال الأوردة والشرايين، وعندما تكون هذه القوة كبيرة للغاية يطلق عليها ارتفاع في ضغط الدم
 
ونصح الباحثون الأميركيون مرضى "متلازمة المعطف الأبيض" بممارسة الأنشطة البدنية واعتماد النظام الغذائي الصحي، والإقلاع عن التدخين والكحول.
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