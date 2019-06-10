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احذروا .. خطر كبير يسببه تناول الموز على معدة خاوية

10
JUNE
2019
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نصحت مجلة "فرويندين" الألمانية بعدم تناول الموز على معدة خاوية لما قد يسببه من أضرار صحية بالجسم.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الموز لا يعد الوجبة المناسبة للإفطار على معدة خاوية، على الرغم من التوصيات الغذائية بتناول ثلاث ثمرات منه يومياً على الأقل بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات والطاقة، وذلك للأسباب التالية:

التعب
عند تناول الموز على معدة خاوية يرتفع مستوى السكر في الدم على الفور، ومعه يزيد مستوى الحمض في الجسم، وعلى الرغم من أن الموز من العناصر الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة بسرعة، وهذا ما يجعله فاكهة مثالية لمن يمارسون التمارين الرياضية، إلا أن هذه الطاقة سرعان ما تنفد وبعدها يشعر الجسم بالتعب.

الجوع
يتكون الموز من السكر بنسبة تصل إلى 25%، ويؤدي ذلك عند تناوله على معدة خاوية إلى زيادة مستوى الأنسولين في الدم بسرعة، وبعدها ينخفض بشكل كبير، ثم يعاود الجسم الشعور بالجوع.

الحاجة لمساعدة غذائية
يحتوي الموز على العديد من المواد الغذائية الصحية مثل فيتامين B6 والكالسيوم، ولكن هذه العناصر لا يتم امتصاصها من الجسم بشكل جيد إلا عند تناول الموز مع عناصر أخرى مثل الموسلي والمكسرات والعسل، وفي هذه الحالة يصبح الموز مناسباً لوجبة الإفطار.

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