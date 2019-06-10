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ما هي الأمراض التي تصيب الإنسان في متوسط العمر؟

10
JUNE
2019
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الأشغال اليومية لا تسمح حتى في الحصول على قسط من الراحة، ناهيك عن العناية بالصحة الشخصية. ومع هذا يجب الاهتمام بذلك، لأن الأمراض خاصة في عمر 40-50 سنة تأتي تباعا.
 
الأمراض التي تصيب الإنسان في عمر 40-50 سنة هي:
 
-الجلطة الدماغية
 
يؤدي توقف وصول الدم إلى الدماغ أو النخاع الشوكي أو انفجار وعاء دموي إلى الشلل، اضطراب النطق، الرؤية وحتى التوازن. قد يكون سبب هذه الحالات ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، أو التوتر النفسي المستمر، أو الصداع المزمن ومشكلات في القلب. يمكن منع حصول الجلطة الدماغية باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين البدنية والتخلي عن العادات السيئة.
 
–الزرق (غلوكوما) 
 
تبدأ أعراض الزرق بضبابية الرؤية والشعور بدمعة كاذبة في العين. هذا المرض كما في حالة الجلطة الدماغية يسببه التوتر النفسي والاكتئاب والأرق المتكرر. تساعد فترات استراحة دورية 10-15 دقيقة عند استخدام الأجهزة الإلكترونية، وعند مطالعة الكتب لفترة طويلة لتجنب الإصابة بهذا المرض.
 
 
بعد الأربعين من العمر يزداد خطر الإصابة بالمرض. تبدأ عند النساء في ذلك العمر مرحلة التغيرات الهرمونية، ما قد تسبب مقاومة للأنسولين. أما الرجال الذين يعانون من السمنة  ويفرطون في التدخين وتناول المشروبات الكحولية، فهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.
 
وينصح الأطباء بضرورة فحص مستوى السكر في الدم، مرة على الأقل في السنة، خاصة إذا كان بعض الأقارب يعانون منه، وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
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