منظمة الصحة العالمية: مليون حالة إصابة جديدة يوميا بأمراض جنسية

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تقدر منظمة الصحة العالمية، إصابة حوالي مليون شخص يومياً، بأمراض تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، ويعني ذلك حدوث أكثر من 376 مليون حالة إصابة جديدة سنويا بأربعة أمراض هي: الكلاميديا، والسيلان، وداء المشعرات، والزهري.

وسلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على عدم إحراز تقدم في الحد من انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، في ظل وجود قلق إزاء زيادة هذه الحالات.

وقالت المنظمة، إنه بالمقارنة بتحليلها الأخير في عام 2012 "لا يوجد انخفاض كبير" في معدلات الإصابات.

وتشير التقديرات إلى أن واحدا من كل 25 شخصا على مستوى العالم يعاني من مرض، على الأقل، من هذه الأمراض الأربعة. والبعض يعاني من أكثر من عدوى في نفس الوقت.

وتشير الأرقام إلى أنه من بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و49 عاما في عام 2016 كان هناك: