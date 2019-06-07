الرجال الأرامل والمطلقون أكثر عرضة لخطر صحي قاتل من النساء!

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أظهر بحث جديد أن الرجال المطلقين هم أكثر عرضة للموت بأمراض القلب الخطيرة مقارنة بزوجاتهم السابقات.

ووجد علماء من جامعة أستون في برمنغهام، أن الرجال الذين توفيت زوجاتهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 11% للموت بسبب نوبة قلبية، من النساء.

كما أن الفجيعة تعد أيضا أكثر سوءا لصحة الرجال، حيث كان احتمال وفاة الرجال الأرامل بسبب قصور القلب أكثر بنسبة 10% من النساء اللائي فقدن أزواجهن.

وحللت الدراسة ما يقارب مليوني شخص أدخلوا المستشفى في شمال إنجلترا ممن يعانون من مشاكل في القلب بين عامي 2000 و2014.

ومن المأمول أن تساعد الأبحاث التي قدمت في المؤتمر السنوي لجمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية في مانشستر، يوم الأربعاء 5 يونيو، مرضى القلب في الحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

وأظهرت الدراسة أن العازبين الذين يعانون من قصور في القلب، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 13% خلال 14 عاما من الدراسة، مقارنة بنظائرهم من النساء.

وقال الباحث راهول بوتلوري إن الرجال قد يكونون أقل قلقا بشأن كونهم عازبين مقارنة بالعوانس، وعلى النقيض من ذلك، فإن الرجال المتزوجين المصابين بالرجفان الأذيني، وهو ضربات قلب غير منتظمة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 6% للموت من النساء المتزوجات المصابات بالحالة ذاتها.

وقد تساعد معدلات التدخين وشرب الكحول المرتفعة في تفسير سبب احتمال وفاة الرجال المطلقين الذين يعانون من نبضات قلب غير منتظمة بنسبة 14% أكثر من النساء في الوضع نفسه.

وقال البروفيسور متين أفكيران، من مؤسسة القلب البريطانية: "يمكن أن تؤدي الأزمة القلبية والرجفان الأذيني وفشل القلب إلى توقف الحياة. وربما يكون العازبون والعازبات أو الأرامل في حاجة إلى الدعم للمساعدة في تقليل مخاطر الوفاة بسبب هذه الظروف".