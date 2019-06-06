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بدائل صحية لحلويات العيد.. تعرفوا عليها

6
JUNE
2019
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مع حلول الأعياد، تكثر الاحتفالات مع الأسر والأصدقاء، الأمر الذي يجعل البعض يستسلم لإغراءات الموائد المختلفة في هذه المناسبات ولبعض العادات الغذائية، ومنها حلويات العيد، التي تسهم في الإصابة بالعديد من المشكلات الهضمية والأمراض الصحية.
 
لكن موقع "طب ويب" الصحي يقترح عليكم أصنافا من "الحلويات الصحية" التي تمنح الإنسان شعورا بالطاقة والسعادة دون أن تسبب له أي مشاكل بشرط تناولها باعتدال ودون إسراف.
 
1- الفواكه المجففة:
 
التمر والمشمش والقطين والأناناس والخوخ المجفف يوصى بتناولها كونها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، الفيتامينات والمعادن.
 
ويعتبر التمر غذاءً صحيًا يحتوي على العناصر الغذائية ذات القيم الغنية، فهو غني بالسكريات حيث تبلغ نسبتها نحو 70 بالمئة من مكوناته، وغنيا بالأملاح المعدنية، والعديد من الفيتامينات ونسبة مرتفعة من الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم كما يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور، ونسبة منخفضة جدا من الدهون والبروتين.
 
وأكدت بعض من الأبحاث التي اجريت على أشخاص أصحاء، أي لا يعانون من اي مرض، أن التمر يخفف من الكولسترول والدهنيات بنسبة 33 بالمئة ويمنع التأكسد في الجسم وبهذا يمنع الشيخوخة والأمراض ويحافظ على الخلايا بشكل عام.
 
فالتمر مفيد وفوائده عظيمة، ولكن مثله مثل أي طعام اخر، فإن الإكثار منه يؤدي إلى زيادة الوزن لاحتوائه على كمية كبيرة من السكريات، فيجب الاكتفاء بأعداد محدودة منه وتعتبر 3 تمرات حصة غذائية كافية من هذه الفاكهة، فحبة تمر واحدة كبيرة تعطي 66 سعرة حرارية.
 
2- القطايف:  
 
يفضل ان تكون مشوية بالفرن وغير مقلية، وكما ينصح باستبدال القطر العادي بالقطر المخفف (كوبان من الماء وكوب من السكر)، ويفضل حشوها بالجوز او الجبنة قليلة الدسم.
 
3- السحلب أو المهلبية أو الأرز بالحليب 
 
تحتوي هذه الأطباق من الحلوى على كمية عالية من البروتين والكالسيوم. ينصح باستخدام الحليب القليل الدسم واضافة كمية قليلة من السكر أو تفضيل محلي اصطناعي لتقليل كمية السكر والمحافظة على الوزن ودرجات السكر بالدم.
 
4- آيس كريم (مثلجات) قليل السعرات الحرارية 
 
يتميز باحتوائه على كمية أقل من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالآيس كريم العادي ينصح باختيار البوظة قليلة الدسم 2 بالمئة.
 
5- سلطة الفواكه 
 
تعتبر بديلا صحيا لحلويات العيد، كونها تحتوي على الفيتامينات، والمعادن والالياف الغذائية التي لا تتواجد بحلويات العيد، فكأس من سلطة الفاكهة يساوي بقيمته، حبة واحدة من الفاكهة.
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