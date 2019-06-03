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أفضل الطرق للتخلص من الانتفاخ المزعج!

3
JUNE
2019
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يعاني بعض الناس من استمرار انتفاخ المعدة المزعج رغم تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء، لذا سعى خبراء التغذية لتقديم الحل الأمثل.
 
وفيما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على الانتفاخ، دون الحاجة إلى تغيير نمط غذائك تماما:
 
1- استبدل الشوكولا الحلوة أو الغنية بالحليب، بالداكنة
 
في حين أن منتجات الألبان تعد مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم، إلا أنها تسبب أيضا مشكلات لدى البعض ممن لديهم حساسية للاكتوز.
 
كما تحوي الشوكولا المحلاة على الكثير من السكر، الذي يمكن أن يسبب الانتفاخ.
 
ويوجد تريليونات من البكتيريا الصحية في الأمعاء، وعندما يستهلك بعض هذه البكتيريا السكر، فإنها تنتج الغازات والانتفاخ.
 
وقد لا يكون السكر  وحده هو المسؤول عن الانتفاخ، ولكن الأمر يستحق المحاولة لخفض استهلاك السكريات المضافة، لمعرفة تأثير ذلك على الانتفاخ.
 
ويمكن استهلاك الشوكولا التي تحتوي على 85% من الكاكاو أو أكثر، لأنها تحتوي على كميات أقل من الدهون والسكر والمعادن الأكثر ملاءمة للمعدة، مثل المغنيسيوم.
 
2- استبدال الثوم بالأعشاب
 
إن الثوم لذيذ وصحي حقا، ولكن في حال كنت تعاني من الانتفاخ فقد يكون من المفيد الابتعاد عنه لفترة من الوقت، لمعرفة ما إذا كان يسبب لك أعراض الانتفاخ.
 
ويحتوي الثوم على ألياف قابلة للذوبان يمكن أن تسبب الانتفاخ. لذا من الضروري التعويض عنه بالأعشاب والتوابل الأخرى، مثل الريحان والزعتر.
 
3- استبدال القرنبيط بالسبانخ
 
يعد القرنبيط غنيا بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويعتقد العلماء أنه قد يكون "السلاح السري" في مكافحة السرطان.
 
ولكنه يمكن أن يسبب الانتفاخ المزعج لدى البعض، لذا يمكن الحصول على فوائد القرنبيط نفسها من خلال استهلاك السبانخ المليئة بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، والتي يسهل هضمها عبر الأمعاء.
 
4- استبدال المعجنات بالشوفان وزبدة الجوز
 
يجب أخذ استراحة من استهلاك المعجنات من فترة لأخرى، خاصة الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.
 
ويقول الخبراء إنه يجب استهلاك كعك الشوفان عالي الألياف بدلا من المعجنات، وكذلك زبدة الجوز للتخلص من الانتفاخ في المعدة.
 
تجدر الإشارة إلى أن الجميع قد يعاني من الانتفاخ من حين لآخر، ولكن استمرار هذه الحالة يوميا قد يكون ذات أعراض طبية أكثر خطورة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن. كما يمكن أن تعيق الوظائف المكتبية عملية الهضم.
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