living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف يمكن للبكتيريا التنبؤ بحالتك الصحية؟

31
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تشاركنا في أجسادنا تريليونات الميكروبات التي تعتبر حيوية للحفاظ على الصحة، ولكن العلماء يدرسون الآن كيف تتخلص الكائنات هذه من الاضطرابات وتحفز الأمراض كذلك.
 
وكشفت الدراسة أن الاختبارات المتكررة رصدت تغير "الحديقة الجرثومية"، بطرق يمكن أن تساعد الأطباء في النهاية على تحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء والسكري، وكذلك الولادة المبكرة.
 
ويعالج الباحثون موضوعا هاما يأتي تحت مسمى "الميكروبيوم"، أي مجتمع البكتيريا والفيروسات الفطريات، التي تعيش على الجلد أو في القناة الهضمية أو الأنف أو الجهاز التناسلي.
 
وهناك الكثير من الأبحاث، التي تحدد آلاف الأنواع التي تعيش في أجسامنا، وتتفاعل بطرق مهمة للصحة، مثل الهضم الجيد.
 
ويبدأ تكون الميكروبات عند الولادة وتختلف تبعا للأطفال إن كانوا قد ولدوا بشكل طبيعي، أو ولادة قيصرية، كما تتغير مع تقدم العمر.
 
وتتبعت 3 دراسات ممولة من المعاهد الوطنية للصحة (NIH)، ثلاث حالات صحية مرتبطة بالميكروبات:
 
- أمراض التهاب الأمعاء
 
لمدة عام، قام باحثو جامعة هارفارد بتتبع 132 فردا، يعانون من حالات مرضية مثل مرض كرون المؤلم، وبعض الأفراد الأصحاء لإجراء المقارنة. وأخذوا عينات من البراز كل أسبوعين، وتحققوا من تأثير الميكروبات على الجهاز المناعي أو الأيض.
 
وكتب الباحثون في مجلة "الطبيعة" أن بعض الميكروبات تنتج جزيئات تحافظ على صحة بطانة الأمعاء، ومن المحتمل أن يتفاقم المرض مع اختفاء هذه البكتيريا.
 
- الولادة المبكرة
 
يولد زهاء 1 من كل 10 أطفال قبل الأوان، ووجد باحثو جامعة فرجينيا كومنولث علامة تحذيرية في الميكروبيوم المهبلي، والذي يتغير خلال فترة الحمل.
 
وتتبع الباحثون ما يقرب من 600 حالة حمل، ووجدوا أن النساء اللواتي يلدن قبل الأوان، يملن إلى أن يكون لديهن مستويات أقل من المعدل الطبيعي لنوع من أنواع بكتيريا Lactobacillus، في أوائل الثلث الأول من الحمل.
 
- داء السكري النوع الثاني
 
قام باحثو جامعة ستانفورد بتتبع حالة 106 أفراد مدة 4 سنوات، بعضهم يتمتع بصحة جيدة. وأجروا اختبارات فصلية للتغيرات الميكروبية والوراثية والجزيئية، بالإضافة إلى اختبارات أجريت عندما أصيب المتطوعون بعدوى في الجهاز التنفسي.
 
وليس من المستغرب أنهم وجدوا قائمة من علامات الإنذار الجرثومية والالتهابية لمرض السكري.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout