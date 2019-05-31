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أطعمة خطيرة تقودك إلى الموت المبكر!

31
MAY
2019
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حذر خبراء من أن تناول الوجبات الجاهزة السريعة مع المشروبات الغازية يزيد من خطر الموت المبكر.

وتشمل الأطعمة الجاهزة المرتبطة بالمخاطر الصحية القاتلة، الوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية والحبوب السكرية، التي تحتوي على مواد مضافة.

وتُعالج الأسماك واللحوم المعاد تصنيعها بدرجة عالية، وغالبا ما تحتوي على مستويات عالية من السكر أو الدهون أو الملح المضاف، ولكنها تحتوي على القليل من الفيتامينات والألياف.

ودرس علماء جامعة "نافارا" في إسبانيا، حالة 19899 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و91 عاما مدة 14 سنة، حيث توفي خلال تلك الفترة 335 فردا.وقامت دراسة مختلفة أجرتها جامعة باريس 13، بتحليل بيانات 105 آلاف و159 شخصا ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما، لمدة 5 سنوات في المتوسط.

ووجد الباحثون أن تناول المزيد من الأطعمة المعالجة بنسبة 10%، ارتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12%.

كما زاد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 13%، وكذلك أمراض الأوعية الدموية الدماغية بنسبة 11%.

وربطت دراسات سابقة الأطعمة عالية المعالجة الصناعية بالسرطان والسمنة وارتفاع ضغط الدم، ومتلازمة القولون العصبي.

ويقول الباحثون إنه ينبغي فرض ضرائب أعلى على الأطعمة هذه المحفوفة بالمخاطر، ومنع الشركات من الإعلان عنها. وتشجيع الناس على الاستغناء عنها بالفواكه والخضروات الطازجة.

ونُشرت النتائج في المجلة الطبية البريطانية.

روسيا اليوم
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