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هل المبالغة في أكل عرق السوس خطرة على حياتكم؟ إليكم التفاصيل

30
MAY
2019
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لها - يتمتع العرق سوس بطعم لذيذ لا يقاوم وبالكثير من الفوائج. ويمكن تناوله مباشرة أو على شكل خلاصة، إلا أن اطباء من مستشفى ماكجيل في مونتريال حذروا من المبالغة في استهلاكه وخصوصاً بعد سن الـ40.
 
وفي التفاصيل أنه تم نقل رجل في الـ84 من عمره إلى المستشفى المذكور بشكل طارئ، بحسب ما ذكرت صحيفة الجمعية الطبية الكندية المتخصصة.
 
واظهرت الفحوصات أنه يعاني من ألم حاد في الرأس وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى أوجاع في الصدر والتعب الشديد.
 
وتبين أنه تناول كمية كبيرة من شاي عرق السوس. وجاء في بيان صادر عن المستشفى أن "العرق سوس يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية، إلا أنه يحتوي على مواد قد تسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء في الجسم وخفض مستوى البوتاسيوم في حال تم تناوله بكمية كبيرة جداً".
 
ولهذا توصي إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية الأشخاص الذين تجاوزوا الـ40 عاماً تجنب المبالغة في تناول عرق السوس، مع الإشارة إلى أن استهلاك أكثر من 56 غراماً منه يومياً خلال أسبوعين، قد يسبب عدم انتظام نبضات القلب ويستدعي النقل الفوري إلى المستشفى.
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