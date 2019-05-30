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هل تساعد المياه الغازية على خسارة الوزن؟ إليكم الحقيقة

30
MAY
2019
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لها - من المعروف أن الماء حليف قوي للأشخاص الذين يريدون خسارة الوزن والحفاظ على الصحة. لكن الكثير من الباحثين عن أسرار الرشاقة يتساءلون عما إذا كانت المياه الغازية تساعد على خسارة الوزن أم العكس.
 
وما يجب معرفته هو أن هذا الماء يحتوي على الفقاعات التي تسبب الشعور بالانتفاخ المزعج. إلا أن تناوله يعود في المقابل بالفائدة على الصحة والسبب أنه غني بالمعادن الضرورية لعمل أعضاء الجسم. كما أنه بديل مناسب للمشروبات التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية مثل المشروبات الغازية وعصير الفواكه.
 
وتساعد المياه الغازية على طرد السموم من الجسم وخصوصاً في حال السعي إلى خسارة الوزن. وهي تمنح الشعور بالشبع وتحدّ من الرغبة في تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات الـ3 الرئيسية.
 
كذلك يمنح تناول المياه الغازية الشعور بالتحسن النفسي الذي يدفع إلى متابعة الجهود من أجل استعادة الوزن الصحي. لكن الأفضل تناولها باعتدال بالتناوب مع الماء العادي والحرص على عدم فعل ذلك في المساء لأن هذا يدفع إلى النهوض والدخول إلى المرحاض خلال الليل مسبباً اضطرابات النوم.
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