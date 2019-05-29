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10 أطعمة "يحبها الدماغ".. وتقوي الذاكرة

29
MAY
2019
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يعتبر الدماغ أهم وأبرز عضو في جسم الإنسان، إذ تربطه علاقة وطيدة بالقلب والهرمونات وضغط الدم. لذلك، فإنه يستخدم حوالي 20 في المئة من السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.
 
ويحتاج الجسم ما يكفي من "الوقود" للحفاظ على التركيز وتوفير الطاقة طوال اليوم. ويقصد بـ"الوقود" تلك العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض "أوميغا 3" ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأخرى..
 
واقترح موقع "بولد سكاي" قائمة تتكون من 10 أطعمة صحية، تساهم في تعزيز وتحسين أداء دماغ الإنسان:
 
1- التوت: يحتوي على كمية مهمة من مضادات الأكسدة، التي لها آثار إيجابية على دماغ الإنسان، مثل تحسين التواصل بين خلايا المخ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية المرتبطة بالعمر.
 
2- الأفوكادو: مصدر جيد للدهون غير المشبعة، التي تعزز وظائف المخ وتحسن الوظائف الإدراكية وتقلل خطر التدهور المعرفي.
 
3- الأسماك الزيتية: السلمون والتونة والسردين وأنواع أخرى تعد مصدرا ممتازا للأحماض الدهنية أوميغا 3. تساعد هذه الأحماض الدهنية على تحسين بنية خلايا الدماغ (الخلايا العصبية). 
 
4- المكسرات: البذور غنية بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3، التي تحمي خلايا المخ من الإجهاد التأكسدي، الذي يشير إلى حالة عدم التوازن في نظام العوامل المؤكسدة.
 
5- البروكلي: مصدر جيد لمضادات الأكسدة وفيتامين K، المرتبط بتحسين ذاكرة كبار السن، حسب دراسة أجريت عام 2016.
 
6- البيض: طعام صحي يحتوي على كمية جيدة من فيتامينات B: مثل فيتامين B6 وفيتامين B12 وحمض الفوليك، التي تؤخر التراجع المعرفي وتمنع تقلص المخ.
 
7- الشوكولاته الداكنة: تحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والكافيين، التي تنشط الذاكرة وتزيد نسبة التركيز.
 
8- القهوة: تتوفر على كمية وفيرة من الكافيين ومضادات الأكسدة، التي تطرقنا لأهميتها سابقا.
 
9- الشاي الأخضر: مشروب مهم يعزز الذاكرة ويحسن أداءها ويزيد نسبة اليقظة والتركيز.
 
10- البرتقال: مصدر لفيتامين C، الذي يمنع التدهور العقلي ويحمي خلايا المخ.
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