living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قواعد جديدة تنظّم أوقات استخدام الأطفال للشاشة: يجب ألاّ تُستخدم قبل بلوغهم 18 شهرًا! (د. حنينا أبي نادر)

28
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وفقًا للأكاديمية الأميركية لطبّ الأطفال، لا يُنصح لأيّ طفل لم يبلغ الـ 18 شهرًا من عمره استعمال الهاتف والتلفزيون، ويكون هذا الاستخدام مقتصرًا على مدة لا تزيد عن ساعتَين في فترة السنتَين التاليتَين. وأظهرت دراسةٌ أنّ الصلة الصحّية بين الوالدَين والطفل ونمو الدماغ سيكونان في خطر.
 
أثناء الرّضاعة الطبيعية، من المهمّ جدًا أن تحافظ الأمّ على تواصلها البصريّ مع طفلها، ويكون أيّ ضوء وضجيج منبعث من التلفزيون كافيًا للإخلال بهذا الرابط مع الأمّ. كما ينتج عن ذلك القلق بالإضافة إلى العصبيّة والمشاكل في النوم.
 
ويوصي الكثير من الخبراء بألاّ تتجاوز مدة استخدام أيّ نوع من الشاشات (التلفزيون أو الهاتف) الساعة الواحدة، وذلك بين السنتَين والخمس سنوات (ويجب أن تكون البرامج ذات جودة عالية على الإعلام الرّقمي). وبعد فترة الستّ سنوات، يتحكّم الأهل بالأوقات إستنادًا إلى نتائج الإمتحانات المدرسيّة والتركيز والنشاط البدني الجيّد والتفاعلات الاجتماعية. ومن غير الصحّي استخدام الشاشات في السيارة، أو الحمّام، أو أثناء الأكل، أو في غرف النوم. 
وتجدر الإشارة إلى أنّه لا ضَيرَ في الدردشة مع أحد أفراد العائلة عبر "فايس تايم" FaceTime أو "سكايب" Skype على سبيل المثال. وفي النهاية، يجب ألاّ يكون التلفزيون أو الهاتف بمثابة جليسة أطفال!
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout