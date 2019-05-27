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تعرف على أغذية صحية 'خادعة' تزيد الوزن

27
MAY
2019
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تعد البدانة من أمراض العصر الآخذة بالانتشار بسرعة في العالم، إذ يرجع كثير من الأخصائيين السبب في ذلك إلى اتباعنا لنمط حياة غير صحي، وتناول أغذية تسبب زيادة في الوزن، رغم الاعتقاد السائد بكونها صحية.

وأشار تقرير نشره موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى أن خبراء التغذية يحمّلون عددا من الأطعمة التي يعتقد كثيرون أنها صحية، مسؤولية زيادة أوزان من يتناولها، إذ يلعب عامل التسويق دورا مؤثرا في إقناع هؤلاء بفوائد تلك الأغذية.

تتبيلة السلطات

تحتوي هذه الإضافات على نسبة مرتفعة من السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز، إلى جانب كميات لا يستهان بها من المواد الحافظة والتي تساهم في زيادة الوزن.

المنتجات الخالية من الغلوتين

يعتبر تناول هذه الفئة من المنتجات خيارا جيدا لمن يعاني من حساسية الغلوتين، إلا أن الأمر ليس كذلك لمن يأكلها رغبة منه في تخفيض الوزن، كونها تحتوي على السكر وتكون غنية بالسعرات الحرارية.

الحساء المعلّب

تضم عبوات الحساء المعلّب، حتى وإن كانت تحمل لصاقة تشير إلى أنها قليلة الدسم، نسبة مرتفعة من الملح، تؤدي لزيادة في الوزن كونها تؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم.

الفوشار

بخلاف ما يظن كثيرون ممن يتبعون حمية غذائية بأن تناول الفوشار لا يزيد الوزن، فقد أظهرت الدراسات أن هذا النوع من "المسليات"، خصوصا الذي يعد بالمايكروويف، يكون غنيا بالدهون غير المشبعة والأملاح.

مشروبات "الدايت"

يفضل كثيرون مشروبات "الدايت" على العادية للمحافظة على رشاقتهم، إلا أنها في الحقيقة تحتوي على محليات صناعية خطيرة على الصحة مثل "الاسبارتام"، كما أن لها تأثيرات جانبية خطيرة، كونها ترفع مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية و أمراض الأوعية الدموية، وفق ما ذكرت دراسات.

حبوب الإفطار

رغم ما يشاع عن فوائدها واعتمادها من جانب كثيرين ممن يريدون تخفيض أوزانهم، فإن هذه الحبوب غنية بالسكر الذي يعد محفزا للبدانة.

الفواكه المجففة

إن ما يجعل الفواكه مفيدة للصحة هو غناها بالألياف، إلا أن تجفيفها يجعلها تخسر الكثير منها، بالتزامن مع زيادة نسبة السكر بها.

الألبان المنكهة خالية الدسم

تمثل الألبان خيارا صحيا مفيدا للجسم، إلا أن تلك التي تأتي بنكهات وتكون خالية الدسم تعد غير صحية، نظرا لدخول الكثير من المواد الكيماوية في تركيبها.

الفول المعلّب

يتمتع الفول بقيمة غذائية عالية، إلا أن تناول الفول المعلّب يزيد الوزن، نظرا لإضافة السكر والصوديوم لجعل مذاقه لذيذا.

المشروبات الرياضية

قد تبدو هذه المشروبات خادعة باعتبارها مخصصة للرياضيين، بالإضافة إلى تغليفها الذي يكون في معظم الأحيان مميزا، إلا أنها من الناحية الصحية تحتوي على كميات كبيرة من السكر.

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