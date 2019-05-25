living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لتجنّب العطش في رمضان...إتبعوا هذه الخطوات

25
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عن موقع "موضوع"--

إلهام سرحان -

يزيد الشعور في شهر رمضان بالعطش، خاصّة إذا أتى في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، و تمتد عدد ساعات الصيام إلى ما يقارب ست عشرة ساعة، ومع خروج الصائمين إلى أعمالهم وتعرّضهم للحر يبدأ الشعور بالعطش، والتعب، والإرهاق، إذ يستهلك الجسم السوائل، وفي هذا المقال سنستعرض نصائح مهمّة تقلّل شعور الصائمين بالعطش. نصائح لتجنب العطش في رمضان اختيار الأطعمة والمشروبات تقليل تناول الأطعمة المالحة والمخلّلات، والبهارات الحارّة، إذ تمتصّ البهارات ماء الجسم وتستنفذه، وتزيد الإحساس بالعطش لوجود عنصر الصوديوم فيها.

تجنّب تناول الحلويات بكثرة خاصّة في فترة السحور، فهي تزيد الشعور بالعطش. شرب الأعشاب، أوالشاي الأخضر، أو عصير الليمون. تناول البطيخ، إذ إنه يحتوي على نسبة عالية من الماء فيرطّب الجسم، ويمنحه كمية مناسبة من الماء. الابتعاد عن المنبّهات، مثل: الشاي، والقهوة، والنسكافية خاصّة في فتره السحور، وذلك لأنّها تفقد الجسم الكثير من السوائل. تناول الأطعمة الغنيّة بالبوتاسيوم، كالموز والتمر. تناول طبق من السلطة مع الحرص على إضافة الطماطم، لأنّها تمنح ترطيباً للجسم، وتمدّ الجسم بالطاقة. تناول اللبن فهو يعطي طاقة للجسم. بدء الإفطار بثلاث حبات من التمر يتبعها كأس من الماء أو الحليب، ثمّ الانتظار عشر دقائق قبل تناول وجبة الإفطار.

تناول الخضار والفواكه على السحور، لأنها تحتوي على نسبة عالي من الألياف حيث تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء. تجنب تناول الطعام المشويّ أو المقليّ. الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكربون كالمشروبات الغازية، حيث إنّها تسبّب الانتفاخ والغازات، وتمنع الجسم من أن يستفيد من السوائل. لا ينصح بشرب كميّات كبيرة من الماء في فترة السحور، حيث إنّ الجسم لا يستفيد من الماء الزائد.

يفضّل شرب الماء بعد الفطور بساعتين، أو شرب الماء على فترات متقطّعة طوال الفترة ما بين الفطور والسحور، وعدم الشرب في فترة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عن الماء، ويمكن إضافة شرائح الليمون إليه أو النعناع الطازج. تناول الشوربات على الإفطار ويفضّل تناولها قبل وجبة الإفطار الرئيسية وبعد التمر والماء. تناول البقوليات خلال فترة السحور لأنها تحتوي على الألياف والكربوهيدرات.

عادات يومية لتجنب العطش في رمضان

الجلوس في الأماكن الباردة والمكيّفة، لأنّها تبقي الجسم رطباً، وحجب شمس النهار عن الدخول للبيت بإسدال الستائر وذلك للمحافظة على برودة البيت. الراحة وعدم بذل مجهود كبير، وأخذ قسط مناسب من النوم. تأخير السحور إلى موعده، وعدم التبكير به. تجنب التمارين الرياضيّة التي تستهلك طاقة الجسم، وتشعره بالإرهاق، والتعب، والعطش. الاستحمام بالماء البارد، إذ يعطي شعوراً بالانتعاش. ارتداء ملابس واسعة، وقطنية لونها فاتح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout