لتجنّب العطش في رمضان...إتبعوا هذه الخطوات

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عن موقع "موضوع"--



إلهام سرحان -



يزيد الشعور في شهر رمضان بالعطش، خاصّة إذا أتى في فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة، و تمتد عدد ساعات الصيام إلى ما يقارب ست عشرة ساعة، ومع خروج الصائمين إلى أعمالهم وتعرّضهم للحر يبدأ الشعور بالعطش، والتعب، والإرهاق، إذ يستهلك الجسم السوائل، وفي هذا المقال سنستعرض نصائح مهمّة تقلّل شعور الصائمين بالعطش. نصائح لتجنب العطش في رمضان اختيار الأطعمة والمشروبات تقليل تناول الأطعمة المالحة والمخلّلات، والبهارات الحارّة، إذ تمتصّ البهارات ماء الجسم وتستنفذه، وتزيد الإحساس بالعطش لوجود عنصر الصوديوم فيها.

تجنّب تناول الحلويات بكثرة خاصّة في فترة السحور، فهي تزيد الشعور بالعطش. شرب الأعشاب، أوالشاي الأخضر، أو عصير الليمون. تناول البطيخ، إذ إنه يحتوي على نسبة عالية من الماء فيرطّب الجسم، ويمنحه كمية مناسبة من الماء. الابتعاد عن المنبّهات، مثل: الشاي، والقهوة، والنسكافية خاصّة في فتره السحور، وذلك لأنّها تفقد الجسم الكثير من السوائل. تناول الأطعمة الغنيّة بالبوتاسيوم، كالموز والتمر. تناول طبق من السلطة مع الحرص على إضافة الطماطم، لأنّها تمنح ترطيباً للجسم، وتمدّ الجسم بالطاقة. تناول اللبن فهو يعطي طاقة للجسم. بدء الإفطار بثلاث حبات من التمر يتبعها كأس من الماء أو الحليب، ثمّ الانتظار عشر دقائق قبل تناول وجبة الإفطار.

تناول الخضار والفواكه على السحور، لأنها تحتوي على نسبة عالي من الألياف حيث تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء. تجنب تناول الطعام المشويّ أو المقليّ. الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكربون كالمشروبات الغازية، حيث إنّها تسبّب الانتفاخ والغازات، وتمنع الجسم من أن يستفيد من السوائل. لا ينصح بشرب كميّات كبيرة من الماء في فترة السحور، حيث إنّ الجسم لا يستفيد من الماء الزائد.

يفضّل شرب الماء بعد الفطور بساعتين، أو شرب الماء على فترات متقطّعة طوال الفترة ما بين الفطور والسحور، وعدم الشرب في فترة واحدة، ولا يمكن الاستغناء عن الماء، ويمكن إضافة شرائح الليمون إليه أو النعناع الطازج. تناول الشوربات على الإفطار ويفضّل تناولها قبل وجبة الإفطار الرئيسية وبعد التمر والماء. تناول البقوليات خلال فترة السحور لأنها تحتوي على الألياف والكربوهيدرات.

عادات يومية لتجنب العطش في رمضان

الجلوس في الأماكن الباردة والمكيّفة، لأنّها تبقي الجسم رطباً، وحجب شمس النهار عن الدخول للبيت بإسدال الستائر وذلك للمحافظة على برودة البيت. الراحة وعدم بذل مجهود كبير، وأخذ قسط مناسب من النوم. تأخير السحور إلى موعده، وعدم التبكير به. تجنب التمارين الرياضيّة التي تستهلك طاقة الجسم، وتشعره بالإرهاق، والتعب، والعطش. الاستحمام بالماء البارد، إذ يعطي شعوراً بالانتعاش. ارتداء ملابس واسعة، وقطنية لونها فاتح.