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كيف تحافظ على لياقتك في يوم واحد!

24
MAY
2019
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نعلم جميعا أن التمارين الرياضية مفيدة وضرورية للحفاظ على صحة الجسم وتعزيز الصحة العقلية، ويمكن أن تساعد في تخفيف الوزن.
 
وكشف تقرير جديد أن غالبية الأفراد لا يملكون وقتا إضافيا لممارسة تمارين اللياقة البدنية. وبهذا الصدد، كشفت "ذي صن" البريطانية عن كيفية ممارسة الرياضة، حتى لو كنت أكثر الناس انشغالا.
 
- السابعة صباحا: الاستيقاظ والتمدد
 
بمجرد استيقاظك، خذ الوقت الكافي للتمدد في الفراش، كما يقول المدرب داميان غيلدر: "قم بتمديد ذراعيك وإطالة جسمك، خذ نفسا عميقا ثم اسحب ركبتيك نحو صدرك".
 
- 7:30 صباحا: تمرين القرفصاء أثناء تنظيف الأسنان
 
يتضمن هذا التمرين ثني الركبتين كما لو كنت تجلس، والضغط المستمر على الساقين.
 
- 9 صباحا: تجنب صعود المصعد
 
وجد باحثو مستشفى جنيف الدولي أن صعود الأدراج بانتظام في العمل، يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، كما يصبح قياس الخصر مثاليا.
 
- 10 صباحا: تمرين الجدار
 
قم بإجراء بعض تمارين الضغط على الحائط، أثناء انتظار إعداد القهوة مثلا.
 
- الساعة 2 بعد الظهر: المشي والتحدث
 
يقول الخبراء إنه لا يوجد داع للجلوس على الكرسي عند التحدث بالهاتف، ويمكن تجربة تمرين تقوية عضلات الفخذ، من خلال ثني الركبتين بزاوية 90 درجة.
 
- 5:30 مساء: ضرورة ممارسة التمارين الخفيفة بين الحين والآخر، مثلا أثناء انتظار الحافلة أو القطار.
 
- 8 مساء: تمرين الإعلانات
 
في حال كنت تشاهد برنامجا أو مسلسلك المفضل، يجب استغلال فقرة الإعلان للوقوف وتحريك مفاصل وعضلات الجسم.
 
- 9 مساء: ممارسة تمارين اللياقة مع أصدقائك
 
بدلا من الخروج لتناول العشاء أو التسكع في المقاهي، يمكنك التخطيط لنزهة قائمة على اللياقة البدنية مع الأصدقاء، مثل اللعب بكرة الريشة أو المشي السريع.
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