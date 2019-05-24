living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الوباء الخفي" يقتل 140 ألفا كل عام.. وخطة عاجلة لمواجهته

24
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تنشر منظمة الصحة العالمية استراتيجيتها العالمية الأولى على الإطلاق لمعالجة مشكلة لدغ الأفاعي، بهدف خفض عدد الأشخاص الذين يموتون أو يتعرضون لإصابة بإعاقة، بمقدار النصف بحلول عام 2030.
 
فما يقرب من 3 ملايين شخص يتعرضون للدغات ثعابين سامة محتملة كل عام، مما يؤدي إلى وفاة 138 ألف شخص.
 
والأسبوع الماضي، أعلنت شركة ويلكوم تراست البريطانية عن برنامج بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) لمعالجة المشكلة، قائلة إن هناك عقاقير محتملة جديدة يمكن اختبارها.
 
وفي بيان، قالت منظمة أطباء بلا حدود إنها "متفائلة بحذر" من أن استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة لدغ الأفاعي قد تكون "نقطة تحول" في معالجة هذه المشكلة.
 
ووصفت الوكالة مشكلة لدغ الأفاعي بأنها "وباء خفي" وقالت إن معظم اللدغات يمكن علاجها، حيث تتضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية خططًا لزيادة الوصول العالمي إلى العلاج وترياق السم.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout