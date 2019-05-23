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كيف يؤثر استهلاك الوجبات السريعة مدة أسبوعين على جسمك؟

23
MAY
2019
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لطالما حذّر خبراء التغذية من كثرة استهلاك الوجبات السريعة، مثل رقائق البطاطا والبيتزا، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية.
 
وتحتوي الوجبات المعالجة صناعيا والمشروبات السكرية، على نسبة عالية من السكر والدهون، لذا فإن استهلاك كمية كبيرة منها يؤدي إلى الإصابة بالسمنة وغيرها من الأمراض.
 
- ما أسباب زيادة الوزن المرتبطة باستهلاك الوجبات السريعة؟
 
وجدت تجربة جديدة وهامة، أجراها المعهد الوطني الأمريكي للصحة (NIH)، أن السعرات الحرارية العالية ليست المسؤول الوحيد عن زيادة الوزن.
 
وبالفعل، اكتشفت الدراسات وجود ارتباط بين الأطعمة السريعة وزيادة الوزن، ولكن هذا الرابط لم يخضع للتحقيق من خلال تجربة عشوائية محكومة (RCT): المعيار الذهبي للدراسات السريرية.
 
وفي المعهد الوطني للصحة، تابع الخبراء حالة 20 شخصا بالغا تبلغ أعمارهم 30 عاما، ممن تناولوا نظاما غذائيا قائما على الأطعمة فائقة المعالجة، أو نظاما غذائيا قائما على الأطعمة غير المعالجة، مع السماح لهم بتناول الطعام بقدر ما يرغبون.
 
وبعد أسبوعين من اتباع المشاركين لأحد النظامين الغذائيين، حدثت عملية المبادلة مدة أسبوعين آخرين، لتحسين موثوقية النتائج.
 
ووجدت الدراسة أن المشاركين (في المتوسط) استهلكوا 500 سعرة حرارية أكثر يوميا، عند تناولهم نظاما غذائيا عالي المعالجة مقارنة باتباع الحمية الغذائية الصحية. واكتسبوا وزنا بلغ زهاء كيلو غرام واحد بعد تناول الأطعمة فائقة المعالجة.
 
وغالبا ما يُعزا الإفراط في تناول الأطعمة المعالجة، إلى الوجبات الخفيفة. ولكن في هذه الدراسة، استُهلك معظم السعرات الحرارية الزائدة أثناء الفطور والغداء، وليس في الوجبات الخفيفة.
 
ومن بين الدلائل الحاسمة التي تفسر سبب أثر الأطعمة فائقة المعالجة في زيادة استهلاك السعرات الحرارية، أن المشاركين تناولوا الوجبات المجهزة بشكل أسرع واستهلكوا المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة الواحدة.
 
ويمكن القول إن الألياف الغذائية هي عامل شبع مهم في الأطعمة غير المصنعة، وتحتوي الوجبات السريعة على القليل من الألياف، وبالتالي من الأسهل تناولها بسرعة.
 
وتبطئ المصفوفة الغذائية السليمة مدى سرعة استهلاكنا للسعرات الحرارية، ما يتيح الوقت لآليات الشبع في الجسم لتتنشط قبل أن نأكل أكثر من اللازم.
روسيا اليوم
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