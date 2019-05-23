living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة صادمة.. وفاة صديق قد يصيبك بالجنون

23
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تبين من دراسة حديثة أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين للشخص يمكن أن يسبب له مشاكل صحية قد تصل به إلى الموت أيضاً، كما أظهرت الدراسة أن النساء أكثر تأثراً من الرجال بخبر وفاة أحد الأصدقاء.
 
وأجريت هذه الدراسة الفريدة من قبل باحثين في جامعة "ستيرلينج" في اسكتلندا وجامعة أستراليا الوطنية، حيث قاموا بدراسة البيانات الشخصية لأكثر من 26 ألف شخص خلال الـ14 عاماً الماضية، وانتهوا إلى هذه النتائج التي نشرتها جريدة "التايمز" البريطانية في تقرير خاص اطلعت عليه "العربية.نت".
 
ووجد الباحثون أن "الرفاه النفسي والجسدي" تأثر مدة تصل إلى أربع سنوات عند الأشخاص الذين توفي لهم صديق مقرب، وهو ما يعرضهم بصورة أكبر إلى الأمراض البدنية والنفسية.
 
وقالت ليز فوربات، الباحثة والبروفيسورة المساعدة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة "ستيرلينج"، إن "العديد من البحوث السابقة تناولت الحزن والكمد الذي يصيب الشخص بوفاة أحد أقاربه، خاصة الزوج أو الزوجة، لكن هذه المرة الأولى التي يتم دراسة أثر وفاة الصديق على صديقه".
 
رعاية صحية
ولفتت فوربات إلى أن "الجميع يعلم حجم الألم والحزن بوفاة الأب أو الأم أو الابن أو الزوج أو الزوجة، لكن لا أحد درس تأثيرات الوفاة على الأصدقاء والتي تبين من هذه الدراسة أنها كبيرة وجدية".
 
ووجد الباحثون أن وفاة أحد الأصدقاء المقربين يؤدي بالنسبة للمرأة إلى هبوط حاد في الحيوية، كما يوجد العديد من الحالات التي تواجه تدهوراً كبيراً في الصحة العقلية.
 
وتؤكد الدكتورة فوربات أن الدراسة خلصت إلى توصية مفادها أنه يتوجب توفير خدمات رعاية صحية مناسبة للأشخاص الذين يفقدون صديقاً مقربا، كما يتوجب توفير شبكات تعارف لهم من أجل تعويض الصديق الذي فقدوه بالموت.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout