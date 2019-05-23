3 أسباب تجعلك تستيقظ باستمرار في الليل.. ما هي؟

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يصبح الاستيقاظ في الليل أكثر شيوعاً مع تقدم الإنسان في العمر. تعرّفوا في ما يلي إلى بعض الحالات الشائعة التي يمكن أن تؤثر على النوم تزامناً مع التقدم في العمر:

- تضخم البروستات: يُعتبر تضخم البروستات حالة شائعة لدى الرجال الكبار في السن. فإذا كنت تعاني من تضخم البروستات، يمكن أن تجد صعوبة في إفراغ المثانة بشكل كامل وقد تحتاج إلى التبول بشكل متكرر، وخاصة في الليل.

- الأرق: يؤثر الأرق على العديد من الأشخاص ويؤدي إلى صعوبة في النوم. يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى عدد من العوامل الثانوية، بما في ذلك صعوبة التركيز أثناء النهار والشعور بالتعب والاضطراب. وتتغير أنماط النوم الخاصة بنا مع تقدمنا في العمر ويصبح من الصعب علينا النوم بعمق طوال الليل.

3- حرقة المعدة: إذا كنت تعاني من حرقة أثناء الليل، فمن المحتمل أن تؤثر على نومك، ويمكن أن تجعلك تشعر بالإرهاق وتتسبب باستيقاظك عدة مرات في الليل.