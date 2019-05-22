"تتنبأ" بإصابة ابنتها بالسرطان وتنقذها من الموت! (صور)

A + A -

استطاعت الأسترالية كيلي بيرن التنبؤ بإصابة طفلتها بورم خبيث من صورة التقطتها عدسة الكاميرا باستخدام الفلاش.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن بيرين المقيمة في ولاية كوينزلاند دقت ناقوس الخطر عندما لاحظت توهجا غريبا في بؤبؤ عين واحدة فقط في صورة التقطت لابنتها (5 سنوات) باستخدام الفلاش.

وقالت بيرين: "لم أتمكن من العثور على تفسير لذلك. بقيت أسأل الآخرين عما إذا كانوا يرون التوهج الذي أراه في عين ابنتي، لكن لم يلحظه أحد، لأنه اختفى بسرعة".

ولجأت الأم إلى الأطباء الذين قاموا بتشخيص ورم أرومة الشبكية وهو شكل نادر من الأورام السرطانية.

وأجرى الأطباء عملية للطفلة أزالوا فيها العين المصابة وثبتوا محلها عينا صناعية.

وأكد الأطباء أن ورم الأرومة الشبكية يشخّص عادة لدى الأطفال دون سن الثالثة. وحثوا الأباء والأمهات على الانتباه وتوخي الحذر إذا ما لاحظوا توهجا مماثلا في عيون أطفالهم.