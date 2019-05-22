ما تأثير الصيام على مناعة الإنسان؟

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كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة اميركية أنّ الصيام 8 أيام يساعد على تجديد الخلايا المناعية والجذعية التالفة، خاصةً تلك التي تلفت نتيجة للعلاج الكيميائي.

وفي السنوات الأخيرة أجريت دراسات عدة عن فائدة الصيام، وتوصل الباحثون إلى أن للصيام فوائد عظيمة على الجهاز المناعي. وأوضحت الدراسة، أنّ الصيام يساعد على توفير الطاقة في الجسم، التي يستفيد منها الجهاز المناعي بإعادة بناء الخلايا ثم يستبدل الجهاز المناعي الخلايا التالفة بأخرى جديدة، مما يجعله في حالة نشاط وتجدد دائمين.

وبيَّنت بعض التجارب التي أجريتأن الصيام أوقاتاً طويلة يؤدي إلى خفض ملحوظ في مستويات خلايا الدم البيضاء.

أمّا بالنسبة إلى مرضى السرطان فقد وجدت التجارب أن الصوم 3 أيام قبل بدء العلاج الكيميائي يحمي الجسم ويساعد على تجديد الخلايا، إذ إن مرضى السرطان الذين يتَلقّون الكيميائي يسبب لهم العلاج أضراراً بالغة على الجهاز المناعي على الرغم من أنه ينقذ حياة الكثيرين. ويجري الباحثون بعض التجارب لمعرفة الفوائد المباشرة للصيام على باقي أجهزة الجسم.