الداء البطنيّ Celiac disease : التعريف والأعراض والوقاية (د. حنينا أبي نادر)

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ينطوي الداءُ البطنيّ على التحسّس من جرّاء مادة الغلوتين gluten ( وهو بروتين موجود في القمح والشَّيلَم والشعير) ويؤدّي إلى الإصابة بحالةٍ من التهيّج بسبب التعرّض لمادة الغليادين ، والالتهاب بسبب تلف الغشاء المخاطيّ كردّ فعل للمناعة المُستحثّة ( تكون 10% من الحالات وراثيّة) . أما الشوفان فيبدو أنّه غير مؤذٍ . ولكن، تجدر الإشارة إلى أنّ بعض الحالات قد لا يكون لها أيّ ردود فعل.

وعادةً ما يُعاني المرضى من الإسهال ، وانتفاخ البطن ، ومن الألم البطنيّ في بعض الأحيان ، بالإضافة إلى خسارة الوزن المحتملة ، فيما يعاني مرضى آخرون من مظاهر للداء خارج الأمعاء تكون مثلاً على البشرة ، وتتجلّى أيضًا في الخدران العصبيّ ، وتشقّق الشفة ، والعقم ، والعجز الجنسيّ . إضافةً إلى ذلك، قد يُصاب المريض بنوبةٍ مرضيّةٍ بسبب التكلّس الدماغيّ .

قد يُظهر فحص الدم عددًا من الاضطرابات مثل الانخفاض في نسبة الصوديوم أو الكالسيوم والبوتاسيوم ، ونضيف إلى ذلك الانخفاض في معدّلات الألبومين ، والفيتامين ك ، والحديد ، والفولات ، والفيتامين ب 12. أما العلاج فيهدف إلى التخفيف من الحالة المرضيّة ومن المضاعفات . وكوقاية رئيسيّة من هذا الداء ، عليكم إستشارة إختصاصيٌّ في النّظمِ الغِذائِيّة (إختصاصيّ تغذية) لتجنّب تناول المأكولات التي تحتوي على مادة الغلوتين . كما يتوجب على المريض أن يتجنّب تناول دقيق القمح الواسع الانتشار . ويتم وصف دواء بريدنيزون Prednisone في الحالات المُستعصية.