ما هي الأطباق والمشروبات التي يجب تفاديها عند الإفطار؟

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بعد يوم طويل من الصيام، يكون الجسم بحاجة لأغذية تمده بالطاقة، ولا ترهق المعدة، لذا هناك مجموعة من الأطباق والمشروبات التي يجب أن نتفادى تناولها على الإفطار.

ووفقا لإحدى خبراء التغذية، من المفضل الابتعاد عن العصائر وخصوصا المركزة منها والحمضيات.

ينصح أيضا بالابتعاد عن تناول كميات كبيرة من النشويات مثل المعجنات، والأرز الأبيض، والمعكرونة، التي تعطي شعورا بالخمول بعد الوجبة.

الأغذية الدسمة والغنية بالدهون تحتاج وقتا أطول لتهضم وترهق المعدة مثل المقالي والزبدة والسمنة، لذلك ينصح بالابتعاد عنها.

قبل الإفطار تذكر أن شرب الماء على الإفطار مهم لكن الإكثار منه يملأ المعدة ويؤخر عملية الهضم.