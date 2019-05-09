living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عالم روسي يصوّر الروح وهي تغادر الجسد!

9
MAY
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

للأشخاص المهتمين بالحياة بعد الموت، وباستمرار الروح بعد الموت، إليكم مقالة ستهتمون بها كثيراً بالتأكيد لصورة بيانية لروح تترك جسد صاحبها في لحظة الموت. هذه الصورة التقطها العالم الروسي Konstantin Korotkov، بواسطة كاميرا خاصة. هذه الصورة المأخوذة بتقنية متقدمة تظهر باللون الأزرق قوة الحياة وهي تترك الجسد بشكل تدريجي.

يقول Konstantin Korotkov إن قوة الحياة ( أو الروح ) تغادر أولاً السرّة والرأس، وإن آخر الأعضاء التي تغادرها هي الفخذ والقلب قبل أن تبحر نحو العالم اللانهائي.

في حالات أخرى، لاحظ العالم Korotkov أن ” روح ” الأشخاص الذين ماتوا ميتة عنيفة وغير منتظرة تبدو عموماً في حالة تشوش وارتباك من حيث قدرتها على تدبر أمورها قبل أن تعود إلى جسدها في الأيام التي تلي الموت. هذا قد يكون ناتجاً عن استخدام طاقة فائضة.

التقنية التي طورها Korotkov، مدير معهد أبحاث التربية البدنية في سانت بطرسبورغ، تم تسجيلها على أنها تكنولوجيا طبية من قبل وزارة الصحة الروسية واستخدمت من قبل أكثر من 300 طبيب في العالم لمعالجة الضغط النفسي ومتابعة التقدم في علاج أمراض مثل السرطان. يقول Korotkov إن تقنيته في تصوير الطاقة يمكن أن تستخدم لاكتشاف كل أنواع الخلل الجسدي وللتشخيص في وقت سريع وتكشف أيضاً القدرات العقلية عند الشخص.

هذه التقنية التي تقيس الأشعة الصادرة عن الجسم وتضخمها، هي نسخة متقدمة من التكنولوجيا التي طورها Semyon Kirlia ليقيس الهالة حول الجسم ( aura ).

د. Korotkov مؤلف أكثر من 200 مقالة نشرت في المجلات عن الفيزياء والبيولوجيا، ولديه 17 شهادة عن اختراعات بيوفيزيائية. هو يمارس مهنته كباحث منذ أكثر من 30 سنة، جامعاً الطرق العلمية مع فضولية لا تشبع نحو كل ما يتعلق بالفكر والروح ومع احترام عميق لكل أشكال الحياة. هو أيضاً متسلق جبال مع خبرة 25 سنة. هو يعطي محاضرات وندوات ودورات تعليمية في أكثر من 43 بلداً.

إذا أردنا أن نمتحن مصداقية هذه القصة، فلن نستطيع القول إن هذا العالم لا يمتلك مصداقية. إنه بروفسور في المعلوماتية والبيوفيزياء في جامعة التكنولوجيا والمعلوماتية في سانت بطرسبورج. يشغل منصب المدير المساعد في المعهد الفيدرالي لأبحاث التربية البدنية في سانت بطرسبرج، وهو رئيس الجمعية العالمية لل bioelectrographie الطبية والعالمية.

تقنية GDV التي اكتشفها د Korotkov هدفها الرئيسي دراسة حقل الطاقة البشري. دراسة دKorotkov أظهرت أنه يوجد ثلاثة أنواع أساسية من الصور اكتشفها في خلال تجاربه، وهذه الصور مرتبطة دائماً بالطريقة التي مات بها الشخص :

رسم بياني تتغير فيه المنحنيات بشكل خفيف. هذا يرتبط ب ” موت هادئ ” لأسباب طبيعية متوقعة بسبب حالة الجسم، وهذا يحدث عموماً في مرحلة الشيخوخة.
عالم روسي يصوّر الروح وهي تغادر الجسد!

منحنيات مع ذروة واضحة لمدة ساعات بعد الموت، ثم تغيرات خفيفة فيما بعد. هذه ترتبط ب ” موت مفاجئ ” في حادث سير يتسبب بصدمة دماغية.

رسم بياني تتغير فيه المنحنيات بشكل كبير، وتستمر لوقت طويل. هذا مرتبط ب ” موت عنيف ” بسبب حوادث سيئة : انتحار، قتل، عناية طبية سيئة.

لقد استنتج أن الطاقة التي تبقى مع الجثة بعد الموت يمكن تصويرها، من خلال صور بيانية مرتبطة مع مدة الصدمة. هناك ما يمكن أن نسميه بصمة الروح التي يمكن أن نكتشفها في الجسم. هذه صورة منفذة بطريقة نظام GDV :

تعطي الدراسة مصداقية لفكرة أن نظامنا المادي مرتبط مع نظام طاقة معلوماتية ( الروح ). نظام الطاقة هذا موصول مع الجسم البشري لكنه يوجد مستقلاً عنه لبعض الوقت. هذا النظام يبدأ منذ الولادة.

” لقد حصلنا على معطيات تبرهن أنه في بعض الحالات، قبل الموت ببضعة أيام، يمكن ملاحظة زيادة النشاط عند المريض وزيادة في قوة تفريغ الغاز. هذه المعطيات يمكن أن تعطي معلومات جديدة عن عملية الانتقال نحو حياة أخرى “.

للمرة الأولى، هذا العمل الشهير هو الدراسة الأولى المترابطة التي تملك إثباتات. صور الروح التي تترك جسدها في لحظة الوفاة هي مجموعة خطوط ورسوم بيانية بنظام تصوير GDV المرتبط مع طبيعة موت الأشخاص والوقت الذي ماتوا فيه. لكنني أظن أن مجرد الحصول على صور لنظام الطاقة المعلوماتي ( الذي هو الروح ) في جسمنا بعد الموت هو أمر مهم جداً.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout