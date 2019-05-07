نصيحة للآباء: لا تتركوا الأطفال جالسين بهذه الطريقة

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حذر خبراء صحيون من الآلام التي قد تصيب الأطفال ولفترة طويلة، من جراء جلسوهم فترة طويلة على شكل الحرف الإنجليزي "W".

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية، الاثنين، عن خبراء قولهم إن هذه الطريقة شائعة بين الأطفال، وهي عبارة عن توازي الركبتين مع أسفل الجسم والقدمين.

ويجلس الأطفال بهذا الشكل عندما يشاهدون التلفزيون، الذي يتابعونه في العادة لساعات طويلة، لذلك يدعوا الخبراء الآباء إلى وضع حد لهذا الأمر.

ونقلت الصحيفة عن مركز علاج الأطفال، أن حدوث الأمر للأطفال في عمر العامين، ربما يوقف تطور الثبات الوسطي والتوازن الجسمي.

وقالوا إن الأمر الذي قد يؤثر على قدرتهم على القفز والركض، فضلا عن مشكلة خلع الورك.

وأوضحت اختصاصية تقويم العظام، أفني تريفدي، أن جلوس الأطفال على شكل حرف W، قد يتسبب في الكثير من المشكلات للأطفال، وربما تظل مدى الحياة.

وأضافت أن الجلوس لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى ضغط كبير على الرقبة والكتفين ومنطقة أعلى الظهر.

ولذلك، ينصح الآباء بتصويب جلسة أطفالهم، وذلك عبر دعوتهم لوضع أقدامهم فوق بعضها البعض، أو ضعها في اتجاه الأمام.