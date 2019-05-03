لسنوات ونحن نحضر الدجاج بطريقة غير صحية.. نصيحة طبية "غريبة"

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وجّه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، نصيحة مهمة لتحضير الدجاج بشكل صحي، إلا أن نصيحته أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق تغريدة نشرها الحساب الرسمي للمركز على "تويتر"، نصح الخبراء بألا يغسل الدجاج قبل طهوه.

وأوضحوا: "لا تغسلوا الدجاج النيئ، لأن ذلك قد ينشر الجراثيم منها للأغذية الأخرى أو الأواني في المطبخ".

ورغم فوائده الغذائية، فغالبا ما يكون لحم الدجاج النيئ ملوثا ببكتيريا ضارة مثل العطيفة أو المنثنية، بالإضافة إلى السالمونيلا والكلوستريديوم أو المغزلية.

ونقل موقع مجلة "نيوزويك" الأميركية عن المركز الأميركي، أن تناول الدجاج غير المطهو بشكل جيد أو عصاراته قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

وأشعلت التغريدة نقاشا مكثفا على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما وافق فريق من رواد تلك المواقع على نصيحة المركز، اعتبرها آخرون خاطئة، وقالوا إنهم لن يتوقفوا عن غسل الدجاج قبل تحضيره، كما اقترح البعض أن يتم استبدال الماء بالخل والليمون في عملية التنظيف.

وردا على تلك التعليقات، نشر المركز لاحقا تغريدة أشار فيها: "يمكن قتل الجراثيم بالطهي الجيد وليس بغسل الدجاج. لا تتهاونوا بمسائل السلامة الغذائية".