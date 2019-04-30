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وزير البيئة التقى وفداً من الجامعة الأميركية والمركز الطبي في بيروت وإتفاق على إجراءات فورية ضمن خارطة طريق للتخلّص الآمن من النفايات الطبية

30
APRIL
2019
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زار رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري على رأس وفد من الجامعة وإدارة المركز الطبي في الجامعة قبل ظهر اليوم وزير البيئة فادي جريصاتي وتمّ البحث في آخر المستجدات المتعلقة بموضوع المحرقة في المركز الطبي في الجامعة بعد انتشار صور عن الدخان المتصاعد.

وتداول المجتمعون بصراحة مطلقة في أوجه التحديات التي شابت هذا الملف ، وتمّ الاتفاق على البدء بإجراءات فورية ضمن خارطة طريق تلتزم التخلص الآمن والسليم من النفايات وفق المعايير والمبادىء التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأكد وزير البيئة على ضرورة تطوير المعالجة للنفايات الناتجة عن الاستشفاء في المركز الطبي في الجامعة الاميركية بما يتوافق مع أعلى المعايير الملائمة للادارة البيئية الآمنة للنفايات الطبية.
وجدّد وفد الجامعة الأميركية في بيروت تأكيده العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة البيئة لتحسين معايير إدارة نفايات العناية الصحية في الجامعة الأميركية.

 

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