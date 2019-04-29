نصائح لخسارة الوزن في رمضان..خذوها على محمل الجد

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اليك 8 نصائح لتخفيف الوزن في شهر رمضان حيث يتوقع الكثيرون أن الصيام يحتم على الصائم تخفيف الوزن في رمضان عبر انقاص بعض الكيلوغرامات من وزنه، نظرا لمحدودية الفترة الزمنية التي يسمح له فيها بتناول الطعام والشراب.

في الواقع، فإن تأثير صيام رمضان على وزن الجسم يختلف من شخص إلى اخر باختلاف الاختيارات الغذائية والمجهود الجسدي الذي يتم بذله، فهناك من يحافظ على وزنه أثناء الصيام وهناك من يتغير وزنه باتجاه الزيادة أوالنقصان.

نصائح لتخفيف الوزن في رمضان:

- تجنب الشبع إلى درجة التخمة

إذا أصغيت لمعدتك وأنت تأكل ستنتبه إلى أنك وصلت، في مرحلة ما، إلى درجة مريحة من الشبع تشعرك بالخفة، النشاط، الحيوية والمزاج الجيد.

ولكن، إذا واصلت تناول الطعام بعد الوصول إلى هذه المرحلة فستقترب تدريجيا من الشعور بالتخمة التي ترتبط بصعوبة التنفس، الخمول، الثقل، الانتفاخ، الإحباط والندم.

- أكثر من تناول الخضروات

فهي تزود الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، قليلة بالسعرات الحرارية، سهلة الهضم، وتساعد على الشعور بالشبع.

- اختر مشروباتك بحكمة

يحتاج الجسم إلى كمية كبيرة من السوائل، ويشكل الماء أفضل سائل لجسم الإنسانو تجنب العصائر والمشروبات الغازية المحلاة ومشروبات الطاقة.



- امتنع عن تناول المقالي

تزود الجسم بكميات كبيرة نسبيا من السعرات الحرارية، لأن كل ملعقة كبيرة من الزيت، بغض النظر عن نوعه، تحتوي على 90 سعرا حراريا.

- أكثر من المجهود الحركي

لزيادة حرق السعرات الحرارية عليك بالمجهود الجسدي ويفضل بعد وجبة الإفطار. ينصح بممارسة النشاط الرياضي، مثل المشي إلى صلاة التراويح، بمعدل 150 دقيقة أسبوعيا على الأقل، والتي يمكن تقسيمها إلى نصف ساعة كل يوم، خمسة أيام في الأسبوع.

- تناول الحلويات بتعقل

اختيار كمية صغيرة للتذوق و تناولها ببطء وباستمتاع بعد الشعور بالشبع المريح في نهاية الوجبة، وليس كبديل عن وجبة غذائية لسد الجوع.

- لا تبالغ في استهلاك التمر

لأنه يحتوي على أعلى تركيز من السكر والسعرات الحرارية، إذ توفر كل حبة 50 سعرة حرارية.

ينصح بعدم تجاوز 3 حصص من الفواكه يوميا في شهر رمضان، بما فيها التمر.

- استبدل الحبوب المقشرة بالحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة، مثل البرغل، الفريكة وغيرها تحتوي على ألياف غذائية تساعد على الشعور بالشبع.

أما الحبوب المقشورة، مثل الطحين الأبيض والأرز الأبيض، فهي خالية من الألياف الغذائية ولذلك يضطر الإنسان إلى استهلاك كمية أكبر منها لكي يشعر بالشبع.