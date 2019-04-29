الدوخة dizziness : الأسباب الأكثر شيوعًا والحلول (د. حنينا أبي نادر)

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تُعتبر الدوخة من الأعراض الشائعة جدًا على غرار الصداع أو ألم الظهر ، وتُعرَّف على أنّها خداع لما نراه عن حركة أنفسنا أو حركة البيئة المحيطة بنا . فمن المهمّ زيارة الطبيب لأخذ تاريخ طبّيّ كامل من أجل الكشف عمّا إذا كان المريض يشكو من أمور مرتبطة بالدوخة مثل الطّنين ، والشعور بامتلاء الأذن ، وفقدان السّمع ، والشَفَع أو عُسْر التّلفُّظ ، واضطرابات المشي ، والرَّأْرَأَة (بهدف تضييق نطاق التّشخيص التّفريقيّ ومعرفة إذا ما كانت محيطيّة أو أكثر مركزيّةً في المنشأ).

الأسباب المحيطيّة الأكثر شيوعًا هي دُوار الوَضْعَة الاِنتِيابيّ الحَمِيد (BPPV الذي لا يكون مصحوبًا بالغثيان أو القيء) ، والتِهاب العَصَبون الدِّهْليزِيّ (يأتي بعد أيّامٍ قليلة من الإصابة بعدوى الجهاز التّنفّسيّ العلويّ ولا يكون مصحوبًا بفقدان السّمع) ، والأقلّ احتمالاً هو مرض مينيير Ménière’s disease . أما الأسباب المركزيّة فيُمكن أن تتمثّل في الآفة المُخَيخِيَّة ، وجِذع الدماغ ، والتَصَلُّب المتَعَدّد ، والصُّداع النِّصفيّ أو القُصور الفِقْرِيّ القاعِدِيّ العابِر (ما يُفسّر أيضًا الدوار هنا).

علاجُ الدوخة واسعُ النطاق ويعتمد على أسبابها . وفي هذا الإطار، يُمكن استخدام مضادات الهستامين من النوع الأول H1 (ميكليزِين meclizine) ، والأدوية المضادة للكولين anticholinergic ، والفينوثيازين phenothiazine ، والستيروديات ، ومضادات الذهان . كما يُمكن إجراء عمليّة جراحيّة في حال الإصابة بورم شفانيّ schwannoma . وفي حال الإصابة بدُوار الوَضْعَة الاِنتِيابيّ الحَمِيد ، يقوم الطبيب بمناورة إيبلي Epley maneuver في عيادته الطبّيّة . وتجدر الإشارة إلى أنّ العلاج الخافِض لضغط الدّم يسبّب أيضًا الدوخة وأنّ الأسباب المرتبطة بالقلب والأوعية الدمويّة تؤدّي أكثر إلى الإغماء . أما الحاجة للقيام بالتصوير بالرّنين المغناطيسيّ فتكون في أقلّ من 1% من الحالات .