A + A -

داء كرون هو أحد الأمراض الالتهابيّة المزمنة والمجهولة السّبب التي يمكن أن تؤثر على أيّ جزء من الجهاز الهضميّ (من الفم إلى الشرج) . وتتمثل أعراض المرض بشكلٍ خاصّ في آلام البطن والإسهال. أما العلامات والأعراض الأخرى فتنطوي على النزيف الشرجيّ وخسارة الوزن والشعور بالتّعب والحمّى ونقص الفيتامينات . وقد يعاني الشباب المصابون بالمرض من قصورٍ في النموّ.

يتم تشخيص داء كرون من خلال الفحوصات الجسديّة وعبر إجراء بعض الفحوصات المخبريّة والتّصوير التّشخيصيّ الطبّيّ. أما علاج المرض فيكون عن طريق الأدوية مثل الـ "كورتيكوستيرويد" Corticosteroids والأدوية الكابِتَة للمناعة والأجسام المضادّة الوحيدة النسيلة وتُستخدَم أحيانًا المضادّات الحيويّة . ولا يوجد علاج جراحيّ كما هي الحال في "التهاب القولون التقرّحي" ulcerative colitis ولكن قد يكون هناك حاجة له في بعض الأحيان.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أنّ عددًا من المصابين بداء كرون يعيشون حياةً طبيعيّةً. وغالبًا ما يختبر الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض فتراتٍ يحدث فيها إنتكاسٌ عرضيٌّ يليه هدأة. ويمكن أن تتمثل بعض مضاعفات هذا المرض في انسداد الأمعاء الدقيقة وانثقابها وفي حدوث نزيف ونواسير.

ويحمل ذلك مخاطر متزايدة لنموّ ورم خبيث في القولون والمستقيم (السَرَطانَة الغُدِّيَّة adenocarcinoma) ، تتزايد وفقًا للمدّة الزمنيّة التي يعاني فيها المريض من داءُ الأَمْعاءِ الالْتِهابِيّ (IBD) وأيضًا كلّما ازدادت المشاكل في القولون.