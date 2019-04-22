living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء تغذية ألمان يدافعون عن البيض

22
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن خبراء تغذية من ألمانيا أنهم لا يتفقون مع ما أعلنه علماء من الولايات المتحدة قبل أيام، بأن تناول أكثر من ثلاث بيضات في الأسبوع يشكل خطورة على الصحة.
 
وأعلن علماء من جامعة نورث وسترن الأمريكية أن تناول البيض بصورة منتظمة ودورية، يزيد من كمية الكوليسترول التي يتناولها الإنسان، ما يسبب الموت المبكر.
 
ولكن العلماء اكتشفوا في هذه الدراسة نقاط ضعف كثيرة، لذلك لم يتفق مع نتائجها خبراء التغذية في ألمانيا.
 
وكشف خبراء جمعية التغذية والمركز الفدرالي للتغذية في ألمانيا أن البيض مادة غذائية مفيدة، ولا يمكن حاليا وضع حد أعلى لتناوله خلال فترة زمنية معينة.
 
ووفقا للخبراء الألمان، فإن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم لا يرتبط بالغذاء، بل هو نتيجة اضطرابات خلوية لا علاقة لها بما يتناوله الإنسان في وجبة الإفطار، وإن خطر حدوث مثل هذه الاضطرابات مرتبط بتوازن البروتينات الدهنية عالية ومنخفضة الكثافة، وارتفاع ضغط الدم أو مشكلات في عملية التمثيل الغذائي، ومرض السكري والسمنة.
 
لذلك، فإن تحديد كمية الكوليسترول التي تدخل إلى الجسم مع المواد الغذائية يجب أن يكون في حال استمرار ارتفاع مستواه في الدم بسبب المرض، بحسب الخبراء الألمان.
 
كما يؤكد الخبراء أن الكوليسترول الغذائي مهم جدا لجسم الإنسان، لأنه يشكل أساس إنتاج الهرمونات. كما أن العديد من الدراسات العلمية تفند تأثير البيض في الإصابة بتصلب الشرايين، لأن البيض يحتوي على الكوليسترول وعلى كمية كبيرة من الفوسفوليبيد (دهن فسفوري)، المادة المضادة للكوليسترول. وقد ثبت أن الجزء الأكبر من الكوليسترول في البيض يستخدمه الجسم في تكوين المادة الصفراء وأغشية الخلايا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout