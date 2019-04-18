living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لأقصى فائدة ممكنة.. أفضل الأوقات لشرب الماء

18
APRIL
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يلعب الماء دورا أساسيا في حياتنا، فأجسامنا تتشكل في غالبتها من هذا السائل، إلا أن كثيرين يقعون في خطأ يتمثل بالإكثار من تناوله أو شرب كميات قليلة منه، الأمر الذي يترتب عليه أضرار تؤثر في الجهاز الهضمي.
 
ونقل موقع "ستاندرد ميديا" عن مجموعة من الأطباء والأخصائيين، أفضل 7 أوقات لشرب الماء، لتحقيق الفائدة القصوى منه:
 
عند الاستيقاظ
 
عندما تستيقظ من النوم فإنك غالبا ما تشعر بالجفاف. وشرب كوب من الماء، يساعد على التخلص من السموم التي تراكمت في جسمك خلال الليل، وخصوصا إن كان الماء دافئا قليلا.
 
قبل وجبات الطعام
 
إن شرب كوب من الماء قبل الإفطار أو الغداء أو العشاء بنصف ساعة على الأقل، سيجعلك تشعر بالشبع في وقت أقل، وبالتالي تتجنب الإفراط في تناول الطعام وتحافظ على وزنك.
 
بين الوجبات
 
احرص على شرب الماء بين الوجبات الرئيسية، فهي تساعدك على سد الجوع، بدلا من تناول وجبات خفيفة قد تشعرك لاحقا بالرغبة في الأكل أكثر فأكثر.
 
أثناء وبعد الوجبات
 
يساعد تناول كوب من الماء أثناء وبعد الوجبات على الهضم، كما يحسن شرب الماء في هذه المرحلة من قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية.
 
قبل وبعد التمرينات الرياضية
 
يفقد الجسم الكثير من الماء عند أداء التمارين الرياضية، وعليه فإن شرب الماء قبل التمرين وبعده يساعد في تعويض السوائل التي فقدتها أثناء ممارسة الرياضة.
 
وإذا شعرت بالعطش أثناء التمرين، تجنب شرب الكثير من الماء، واكتف بما يفي بترطيب فمك وحلقك، لأنك عندما تتناول الكثير من الماء فإنك تقلل مستويات الصوديوم في الجسم، مما يجعلك تشعر بالتعب.
 
عندما تشعر بالتعب
 
إذا شعرت بالتعب أثناء النهار أو كان لديك يوم عمل شاق، فسيزيد الماء من مستويات السوائل لديك، مما يساعدك على الشعور بمزيد من اليقظة.
 
قبل الذهاب للنوم
 
تناول الماء قبل النوم بثلاثين دقيقة لمنع الجفاف، وإلا فإن العطش سيوقظك من أحلامك.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout