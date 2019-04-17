كم مرة يجب أن تغسل شعرك؟ خبير متخصص يجيب

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يلجأ الكثيرون إلى غسل شعورهم كل يوم، ويستخدمون في ذلك أنواعا عدة من الشامبو، التي قد تكون مدمرة لفروة الرأس، وتحرم الشعر من الزيوت الصحية اللازمة له.

ويختلف شعر إنسان عن آخر، وتختلف معه طريقة العناية به أو غسله، وهو ما يجعل عدد مرات غسل الشعر الضرورية تختلف من شخص إلى آخر، بحسب الجهد الذي يبذله والعرق الذي يخرج من الإنسان.

ويقول جوليان فاريل، الخبير في تصفيف الشعر، إنه لا توجد قاعدة محددة لعدد مرات غسل الشعر، لكنه ينصح بعدم استخدام الشامبو والبلسم بشكل يومي.

وأضاف: "إذا كنت تستخدم الشامبو كل يوم، فسوف تجرد فروة الرأس من جميع زيوتها الطبيعية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تقصف الشعر وتحويله إلى جاف وهش"، وفقما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، الأربعاء.

وينصح فاريل بغسل الشعر مرة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، وذلك للحفاظ على الدهون الطبيعية التي تمد الشعر بالنضارة وتجعله حيويا ولامعا لفترات أطول.

وأوضح أنه إذا أصيب شعر المرأة بأضرار بالغة بسبب كثرة التصفيف، لا سيما باستخدام مجفف الشعر، فستكون بحاجة إلى العناية به على نحو خاص، لكن عليها في هذه الحالة أن تستخدم الشامبو مرة واحدة أسبوعيا، أو مرتين على الأكثر، وينطق الأمر نفسه على الشعر الجاف.

لكن لا يزال بإمكانك ترطيب شعرك، دون غسله بالشامبو، بانتظام وبشكل يومي إن أحببت، بحسب الخبير فاريل.

أما إذا كنت تمارس التمارين الرياضية وتشعر بالقلق من أن تفوح من شعرك رائحة العرق، فيمكنك شطفه بالماء الجاري فقط، دون استخدام الشامبو، لكي يبقى نظيفا.

وينصح فاريل باستخدام الشامبو المصمم لنوع شعرك، سواء كان مرطبا للشعر الجاف، أو المخصص لإصلاح الشعر التالف أو اللطيف الخاص بالشعر الملون.