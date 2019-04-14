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أخطاء يرتكبها كثيرون عند طبخ الباستا

14
APRIL
2019
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إذا كنتم ممن يشتهون المعجنات الإيطالية، فإن عددا من خبراء الطبخ العالمي، ينصحون بتفادي أخطاء شائعة تؤثر على مذاق الوجبة بشكل كبير.
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، فإن رجل الأعمال الإيطالي المستثمر في قطاع المعجنات، جيوفاني رانا، يقدم نصائحه لمن يريدون أن يحظوا بمذاق "أصيل" كما لو أنه طُهي في البلد الأوروبي المعروف بمطبخه الشهي والمتنوع.

وتقوم شركة "رانا" بإنتاج المعجنات وتسويقها منذ 1960 في أكثر من 52 بلدا حول العالم، ويقول رجل الأعمال، إن طريقة وضع الجبن والصلصة تؤثران بشكل كبير على المعجنات.

ومن أخطاء طبخ المعجنات على طريقة "نابولي"، أن تكون الصلصة حاضرة في الطبق بشكل كبير يفوق كمية المعجنات إذ يتوجب وضع كمية قليلة منها، أما الخطأ الثاني، فهو إضافة الجبن المبشور الذي تم شراؤه بشكل جاهز.

ويتوجب على من يطبخ أن ينتبه بشكل جيدا إلى التعليمات الموجودة على الكيس، وعند الطهي، يتعين الانتظار إلى حين بروز فقاعات الماء في الطنجرة، وعندها يمكن إضافة الملح، ثم تفقد الطبخة، كل دقيقتين.

وإذا كانت المعجنات (الباستا الطويلة) في هيئة طرية فإن مدة طهيها قد لا تتجاوز دقيقتين اثنتين، أما المعكرونة فتصل إلى عشر دقائق، ويستحب أن يتم تجفيفها من الماء قبل 15 ثانية من اكتمال المدة.

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