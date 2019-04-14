هذا ما يفعله "الكافيين" بالرياضيين

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كشفت مراجعة لبحوث سابقة، أن تناول مكملات تحتوي على هذه المادة قبل ممارسة التمارين الرياضية، قد يحسن أداء مجموعة واسعة من التدريبات، على عكس ما هو شائع بشأن أضرار الكافيين.

وكتب الباحثون، في دورية الطب الرياضي البريطانية، أن الكافيين يمكنه على وجه الخصوص، تعزيز السرعة والطاقة والقوة والتحمل.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال جوزو جرغججيك، قائد فريق البحث من جامعة فيكتوريا في ملبورن بأستراليا: إن "المكملات التي تحتوي على الكافيين شائعة جدا بين الرياضيين، وكشفت دراسة ترجع إلى عام 2011 أن نحو 75% من عينات بول رياضيين شاركوا في الألعاب الأوليمبية يحتوي على مستويات مرتفعة من الكافيين".

وفي 2004، رفع الكافيين من قائمة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كمادة محظور تناولها خلال المنافسات.

وقال جرجيك: "منذ ذلك الحين زاد تناول الكافيين بين الرياضيين، ولا توجد مؤشرات على انحسار ذلك".

وأجرى جرجيك وزملاؤه مراجعة شاملة لنتائج مراجعات سابقة حللت عدة دراسات تتعلق بالكافيين والأداء الرياضي، واكتشفوا أن الكافيين عزز قوة العضلات وقدرتها على التحمل وأداء القفز وسرعة أداء التمارين.

وقال جرجيك: "كقاعدة عامة، يكون لتناول كوبين من القهوة قبل نحو 60 دقيقة من بدء التمرين تأثير قوي لدى معظم الأفراد".