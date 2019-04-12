رجيم البوظة... هكذا تخسرين 4 كيلو في مدة قصيرة

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لها - هل يمكن تناول المثلجات أثناء اتباع حمية لخسارة الوزن؟ نعم هذا ممكن عند اعتماد رجيم المثلجات. وهو ما فعله الكثير من الأشخاص حول العالم.

ويقوم هذا الرجيم على مراقبة استهلاك السعرات الحرارية خلال النهار، مع تناول حصة بوظة صغيرة يومياً كوجبة خفيفة.

وفي هذه الحالة يجب الحرص على ألا يتجاوز عدد السعرات المستهلكة يومياً الـ1300. وفي المقابل يمكن تناول كميات صغيرة من الأطعمة التي تحتوي على البروتين لكن ليس خلال كل الوجبات.

كما يمكن أكل القليل أي من 50 إلى 70 غ من النشويات مرة يومياً. ومن الضروري تناول الخضار والفواكه الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. وهكذا يمكن خسارة ما يصل إلى 4 كيلوغرامات شهرياً.

لكن انتبهوا لا تمنع هذه الحمية بعد التوقف عن اتباعها استعادة الوزن الزائد. ولهذا من المهم استعادة نظام الحياة الطبيعي بشكل تدريجي من أجل استهلاك ما لا يقل عن 1800 سعرة حرارية يومياً مع الحفاظ على الرشاقة. ويجب تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.