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الأمن المصري يقتل 6 شبان من جماعة الإخوان بالقليوبية

12
APRIL
2019
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لندن- عربي21 - قام النظام المصري الخميس، بعملية تصفية جديدة خارج القانون بحق عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين، ضمن انتهاكاته بحق المعتقلين والمختفين قسريا.
 
وبحسب ما نشره بيان وزارة الداخلية التابعة لنظام الانقلاب المصري، فإنها "رصدت مجموعة من عناصر حركة حسم في أحد المباني الملحقة بمزرعة بمحافظة القليوبية، للانطلاق لتنفيذ مخطط إرهابي".
 
وأشارت الداخلية المصرية إلى أنه "تم مداهمة الوكر وتبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، ما أسفر عن مصرع 6 منهم والعثور على بندقيتين آليتين وطبنجة وبندقية خرطوش والعديد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المتفجرة وأدوات وتصنيع العبوات الناسفة"، وفق زعم البيان.
 
وأضاف البيان أنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد صدور تكليفات لعناصر المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية، تزامنا مع الدعوات التي تطلقها المنابر الإعلامية الإخوانية خلال الفترة الحالية لإحداث حالة من الفوضى".
 
وأكد أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية (..)، وتوالي نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات".
 
يذكر أن سلطات الانقلاب المصرية تعلن بين فترة وأخرى عن عمليات تصفية بحق المعتقلين والمختفين قسريا، وتدعي أنهم كانوا خلال عمليات المداهمة واستخدموا الأسلحة.
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