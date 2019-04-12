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الكشف عن طريقة موثوقة وبسيطة لتجنب أمراض تسبب الموت المبكر

12
APRIL
2019
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توصل علماء من جامعة تافتس الأمريكية، إلى أنه يمكن إطالة العمر ومنع الموت المبكر بتناول الفيتامينات والعناصر المعدنية الموجودة في الأطعمة النباتية، وليس في المكملات الغذائية.
 
وتفيد "Live Science" بأن الباحثين حللوا معطيات حصلوا عليها من دراسات شارك فيها 27 ألف شخص أعمارهم 20 سنة وأكثر. وذكر المشتركون في إجاباتهم، عن الأسئلة المطروحة في الاستبيان، الأطعمة التي تناولوها خلال الـ 24 ساعة الماضية، وما إذا تناولوا مكملات غذائية خلال الأيام الـ 30 الماضية.
 
وتابع الباحثون الحالة الصحية للمشتركين في الدراسة على مدى ست سنوات، توفي خلالها 3600 مشترك بينهم 945 بسبب أمراض القلب و805 بسبب السرطان.
 
واتضح أن نسبة الوفيات بين الذين تناولوا كميات كافية من المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وK والزنك والنحاس، أقل بكثير مقارنة بالذين كانت نسبة هذه العناصر في غذائهم منخفضة.
 
ولكن هذا التأثير يلاحظ فقط لدى الذين حصلوا على تلك العناصر من الأطعمة التي تناولوها وليس من المكملات الغذائية. إضافة إلى هذا، فإن زيادة نسبة البوتاسيوم التي يتم الحصول عليها من المكملات الغذائية (1000 ملغم في اليوم) تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
روسيا اليوم
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