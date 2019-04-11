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مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم تساعد على تخفيض ضغط الدم

11
APRIL
2019
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ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول المواد الغذائية الغنية بعنصر البوتاسيوم.

ونشر الأطباء مقالا في مجلة "Express"، ينصحون فيه الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم باتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، يساعد على تخفيض الضغط.

ويشير الأطباء بصورة خاصة إلى أن البوتاسيوم يساعد على موازنة التأثير السلبي للملح في الجسم، وهو بهذا يخفض مستوى ضغط الدم.ووفقا للأطباء، فإن ارتفاع كمية الملح في المواد الغذائية يؤدي إلى زيادة عنصر الصوديوم في الدم، وهذا بدوره يؤدي إلى خلل في النظام الوظيفي للكلية التي تفقد قدرتها على إخراج الماء الزائد من الجسم، ما يؤدي إلى تورم الأنسجة (الوذمة) وارتفاع ضغط الدم. وهنا يؤكد الأطباء على أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب جلطة دماغية أو نوبة قلبية.

كما يشر المختصون إلى أن إعادة توازن السوائل في الجسم ممكنة بواسطة مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والبطاطا الحلوة وسمك التونة وعصير البرتقال والطماطم. ولكن الأطباء يحذرون من الإفراط في تناول هذه المواد الغنية بالبوتاسيوم، لأنها قد تسبب مضاعفات، خاصة عند الذين يعانون من مشكلات في الكلى.

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