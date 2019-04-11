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دراسة صادمة.. "تبييض الأسنان" أخطر مما تتصور

11
APRIL
2019
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كشفت دراسة طبية حديثة، أن مادة بروكسيد الهيدروجين، التي تُستخدم في منتجات تبييض الأسنان، تلحق أضرارا كبيرة بصحة الفم.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بروكسيد الأوكسجين، وهو مركب كيماوي، يؤدي إلى إضعاف النسيج العميق للأسنان ويجعلها أكثر هشاشة.
 
وتحولت منتجات تبييض الأسنان إلى تجارة عالمية رابحة تدر ملايير الدولارات كل سنة، وتتعرض بعض الشركات لانتقادات شديدة بسبب عدم اكتراثها بالمضاعفات الجانبية.
 
وأوضحت الدراسة، التي أجريت في جامعة ستوكتون بولاية نيوجرسي، أن المركب الكيماوي لا يعمل على تبييض الطبقة العليا من السن فقط بل يتسرب إلى طبقات سفلية فيؤدي إلى عدة أضرار.
 
وأضاف الباحثون أن هذا المركب الكيماوي يؤثر على أحد البروتينات فيحولها إلى جزيئات صغيرة ومهشمة، وهذا يؤدي إلى تلف السن في مرحلة لاحقة.
 
وتساعد الطبقة العليا من السن على عدم وصول المحفزات الحارة والباردة إلى الأعصاب، وبالتالي فهي تحمي الإنسان من الألم والحساسية.
 
وبموجب المعايير الصحية المعتمدة في الولايات المتحدة، ينبغي ألا تزيد نسبة بيروكسيد الهيدروجين في منتجات تبييض الأسنان عن 0.1 في المئة، لكن هذه النسبة تصل إلى 33 في المئة لدى بعض الشركات.
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