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اختبار بسيط للتأكد من شربك "الكمية الصحية" من الماء

11
APRIL
2019
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يوصي الأطباء بشرب بستة أكواب من الماء على الأقل في اليوم، لكن الكثيرين لا يصغون إلى هذه النصيحة الثمينة، فيعرضون أنفسهم لمتاعب صحية كبيرة.
 
وبحسب هيئة الصحة العامة في بريطانيا، فإن عدم شرب كمية كافية من المياه يؤدي إلى الشعور بالتعب والدوار كما يؤثر على مرونة البشرة.
 
وإذا أردت أن تعرف ما إذا كان جسمك يعاني نقصا في المياه، يكفي أن تقوم باختبار بسيط أجازته مكتبة الطب الوطنية في الولايات المتحدة.
 
وعند إجراء هذا الاختبار، ستدرك ما إذا كنت قد شربت الكمية الكافية من المياه أم إنك لم تحصل على القدر المطلوب، وعندها يتوجب عليك أن تسارع إلى إحداث تغيير.
 
وللقيام بهذا الاختبار، يكفي أن تقرص الجلد فوق ظاهر اليد بالإبهام والسبابة، طيلة ثوان، ثم قم بإزالة الأصبعين، وإذا وجدت أن الجلد قد ارتد بسرعة إلى ما كان عليه، فذلك يعني أنك تشرب بشكل جيد.
 
أما إذا لم يحصل هذا الأمر واستغرق الأمر بعض الوقت، فالأطباء ينصحونك بأن تشرب حاجياتك من الماء.
 
وفي حال أردت إجراء اختبار آخر، انظر إلى البول، فإذا كان غير داكن اللون وخاليا من الرائحة، فهذا معناه أنك تشرب ما يكفي من المياه، أما إذا لم يكن السائل على هذا النحو، فأنت ممن لا يشربون الماء بشكل كاف.
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